Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства

Цілями РФ у Норвегії, можуть бути об’єкти, що пов’язані з підтримкою України

Росія посилює шпигунство на території Норвегії та вербування українських біженців. Служба безпеки Норвегії зазначила, що Росія планує зосередитися саме на архіпелазі Шпіцберген та материковій частині Арктики. Про це повідомила служба внутрішньої безпеки Норвегії, пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Варто зауважити, що в Норвегії наразі перебувають близько 100 тис. українських біженців. Тож РФ намагається все частіше вербувати українців в цьому регіоні з метою збору інформації для здійснення диверсій. «Російська розвідка може побачити користь у проведенні диверсійних операцій на цілях у Норвегії у 2026 році», – зауважили у Норвезькій службі внутрішньої безпеки.

Також служба безпеки попередила, що Росія може здійснити можливі диверсійні атаки. Йдеться про фізичні та кібератаки на енергетичну інфраструктуру Норвегії. Річ у тім, що Норвегія постачає газ у ЄС та Україну. «Ми очікуємо, що російські спецслужби збільшать свою активність у Норвегії у 2026 році, акцентуючись на військових об'єктах та навчаннях союзників, підтримці України від Норвегії та операціях на Крайній Півночі та в Арктичному регіоні», – йдеться в повідомленні служби.

Служба безпеки Норвегії припускає, що Росія продовжить шпигунські дії вздовж узбережжя країни, щоб слідкувати за критичною інфраструктурою. Крім цього цілями РФ можуть бути об’єкти у Норвегії, що пов’язані з підтримкою України у війні з Росією. Тому під загрозою перебувають і цивільні об’єкти.

Нагадаємо, що Норвегія нещодавно передала Україні значну кількість ракет для систем протиповітряної оборони Nasams. на цивільну та військову підтримку України у 2026 році було виділено 85 млрд норвезьких крон.

Також Норвегія виділила Україні $400 млн. Половина коштів піде на енергетичний сектор, інша половина – на підтримку бюджету. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що половину цих коштів спрямують на нагальні потреби, зокрема на відновлення та ремонт об’єктів енергетики. Інші $200 млн виділяються на підтримку бюджету України.