Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства
Українських біженців у Норвегії попереджають про можливе вербування зі сторони РФ
фото з відкритих джерел

Цілями РФ у Норвегії, можуть бути об’єкти, що пов’язані з підтримкою України 

Росія посилює шпигунство на території Норвегії та вербування українських біженців. Служба безпеки Норвегії зазначила, що Росія планує зосередитися саме на архіпелазі Шпіцберген та материковій частині Арктики. Про це повідомила служба внутрішньої безпеки Норвегії, пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Варто зауважити, що в Норвегії наразі перебувають близько 100 тис. українських біженців. Тож РФ намагається все частіше вербувати українців в цьому регіоні з метою збору інформації для здійснення диверсій. «Російська розвідка може побачити користь у проведенні диверсійних операцій на цілях у Норвегії у 2026 році», – зауважили у Норвезькій службі внутрішньої безпеки.

Також служба безпеки попередила, що Росія може здійснити можливі диверсійні атаки. Йдеться про фізичні та кібератаки на енергетичну інфраструктуру Норвегії. Річ у тім, що Норвегія постачає газ у ЄС та Україну. «Ми очікуємо, що російські спецслужби збільшать свою активність у Норвегії у 2026 році, акцентуючись на військових об'єктах та навчаннях союзників, підтримці України від Норвегії та операціях на Крайній Півночі та в Арктичному регіоні», – йдеться в повідомленні служби.

Служба безпеки Норвегії припускає, що Росія продовжить шпигунські дії вздовж узбережжя країни, щоб слідкувати за критичною інфраструктурою. Крім цього цілями РФ можуть бути об’єкти у Норвегії, що пов’язані з підтримкою України у війні з Росією. Тому під загрозою перебувають і цивільні об’єкти.

Нагадаємо, що Норвегія нещодавно передала Україні значну кількість ракет для систем протиповітряної оборони Nasams. на цивільну та військову підтримку України у 2026 році було виділено 85 млрд норвезьких крон.

Також Норвегія виділила Україні $400 млн. Половина коштів піде на енергетичний сектор, інша половина – на підтримку бюджету. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що половину цих коштів спрямують на нагальні потреби, зокрема на відновлення та ремонт об’єктів енергетики. Інші $200 млн виділяються на підтримку бюджету України.

Читайте також:

Теги: росія вербовка Норвегія українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро в американському літаку
Російська ППО у Венесуелі виявилася недієздатною: NYT з'ясував чому
12 сiчня, 23:33
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів
31 сiчня, 09:19
Удари по енергетиці України розглядаються Кремлем як ключовий інструмент тиску
Напередодні сильних морозів закінчилося енергетичне перемир’я: як розгорталися події
1 лютого, 00:22
На борту судна, затриманому в Естонії, перебували 23 росіяни
Естонія затримала контейнеровоз із російським екіпажем, який прямував до РФ
4 лютого, 08:53
Білгород атакували ракети: виникли проблеми зі світлом
Білгород атакували ракети: виникли проблеми зі світлом
Вчора, 23:46
5 лютого завершився договір між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями
Китай закликав США відновити діалог з Росією
Сьогодні, 13:12
Президент заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка
Зеленський розповів тривожні новини від розвідки
17 сiчня, 17:48
Заморожені активи на потреби Москви: Зеленський відреагував на плани РФ
Заморожені активи на потреби Москви: Зеленський відреагував на плани РФ
23 сiчня, 11:55
Кирило Дмитрієв, вважається ключовим комунікатором Путіна із Вашингтоном
Посланець Путіна прибув до США із «голубом миру»
31 сiчня, 16:59

Соціум

Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства
Норвегія заявила про вербування українців на території країни та посилення російського шпигунства
У Москві скоєно замах на заступника начальника ГРУ Алексєєва
У Москві скоєно замах на заступника начальника ГРУ Алексєєва
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
У Лос-Анджелесі автомобіль влетів у супермаркет, є загиблі
Білгород атакували ракети: виникли проблеми зі світлом
Білгород атакували ракети: виникли проблеми зі світлом
Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний
Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний
Трамп зробив заяву про наміри піти на третій президентський термін
Трамп зробив заяву про наміри піти на третій президентський термін

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Сьогодні, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Сьогодні, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua