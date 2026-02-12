Новий рекорд дальності: українські дрони поцілили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці Комі за 1750 кілометрів від нашого кордону. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення Служби безпеки України.

Повідомляється про новий новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників.

«Після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю» – йдеться в повідомленні СБУ.

Зауважимо, Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ «Лукойл» і щороку переробляє близько 4,2 млн тонн нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

«СБУ продовжує здійснювати точкові удари по підприємствах нафтопереробного комплексу росії, які забезпечують функціонування воєнної машини країни-агресора. Їхнє ураження знижує здатність ворога забезпечувати свої війська паливом, ускладнює логістику та зменшує фінансові надходження, які йдуть на війну проти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%.

До слова, у ніч на 11 лютого 2026 року Сили оборони здійснили масштабну серію ударів по стратегічних об'єктах агресора. Географія уражень охоплює як територію РФ, так і тимчасово окуповані території України.