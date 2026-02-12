Головна Країна Суспільство
Новий рекорд дальності: українські дрони поцілили Ухтинський НПЗ за 1750 км від кордону

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Дрони Служби безпеки атакували Ухтинський НПЗ
фото з відкритих джерел

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у Республіці Комі за 1750 кілометрів від нашого кордону. Про це інформує «Главком» з посиланням на повідомлення Служби безпеки України

Повідомляється про новий новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників.

«Після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю» – йдеться в повідомленні СБУ. 

Зауважимо, Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ «Лукойл» і щороку переробляє близько 4,2 млн тонн нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

«СБУ продовжує здійснювати точкові удари по підприємствах нафтопереробного комплексу росії, які забезпечують функціонування воєнної машини країни-агресора. Їхнє ураження знижує здатність ворога забезпечувати свої війська паливом, ускладнює логістику та зменшує фінансові надходження, які йдуть на війну проти України», – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%.

До слова, у ніч на 11 лютого 2026 року Сили оборони здійснили масштабну серію ударів по стратегічних об'єктах агресора. Географія уражень охоплює як територію РФ, так і тимчасово окуповані території України.

Теги: нафта росія війна

