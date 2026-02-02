Головна Світ Політика
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
50 років стримування завершилися: США і Росія без ядерних обмежень
Уперше за понад 50 років сторони залишилися без спільних ядерних лімітів

У четвер, 5 лютого, припиняє дію договір New START, який обмежував кількість ядерних боєголовок Сполучених Штатів і Росії, після чого між двома країнами не залишиться жодних обов’язкових механізмів контролю над стратегічними озброєннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Видання зазначає, що завершення New START фактично ставить крапку в понад 50-річній історії договорів між Москвою та Вашингтоном: від перших угод часів холодної війни до пострадянських домовленостей.

Співдиректор програми ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний мир Джеймс Актон вважає, що світ може увійти в нову фазу змагання озброєнь: «Я щиро вірю, що ми зараз стоїмо на порозі нової гонки озброєнь. Я не думаю, що за мого життя буде укладено ще один договір, що обмежує кількість озброєнь».

Раніше Путін запропонував добровільно дотримуватися обмежень договору ще протягом року, однак без відновлення інспекцій така ініціатива має радше символічний характер. Президент США Дональд Трамп заявляв, що хотів би нову угоду, яка включала б також Китай, однак конкретних кроків поки не зроблено. Представник Білого дому зазначив:

«Президент Трамп неодноразово говорив про необхідність протидії загрозі, яку ядерна зброя становить для світу, і зазначив, що хотів би зберегти обмеження на ядерну зброю та залучити Китай до переговорів про контроль над озброєннями». Водночас Трамп наказав Пентагону відновити ядерні випробування «на рівних умовах» із Росією та Китаєм. Попри це, експерти не виключають, що він може в останній момент погодитися на добровільне продовження обмежень.

Колишня головна переговорниця США щодо договору, ексзаступниця держсекретаря з контролю над озброєннями Роуз Готтемюллер заявила, що прийняття пропозиції Путіна «не має сенсу», оскільки США можуть опинитися в слабшій позиції. «Росіяни можуть додавати боєголовки швидше, ніж ми», – сказала вона.

Експерти попереджають, що без інспекцій, обміну даними та механізмів перевірки зростає ризик помилкових оцінок, неконтрольованого нарощування арсеналів і відновлення ядерних випробувань. Старший політолог Rand Corporation Семюел Чарап наголосив: «Реальний досвід застосування договорів про контроль над озброєннями полягає в їх виконанні, що включає інспекції, обмін даними та повідомлення, яких було тисячі».

До слова, США дедалі більше зважають на ядерний потенціал Китаю, який за останні роки суттєво зріс. Водночас Пекін не зацікавлений у переговорах, доки не досягне паритету з Вашингтоном. Раніше Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори з Китаєм та Росією щодо скорочення ядерних арсеналів, і всі сторони висловлюють зацікавленість у цьому процесі.

