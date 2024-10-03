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Росіяни обстрілюють населені пункти Курщини, де немає ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росіяни обстрілюють населені пункти Курщини, де немає ЗСУ
Місцеві у Курській області потерпають від російських обстрілів
фото: росЗМІ

Мисник заявив, що мешканців територій Курщини, які перебувають під контролем України, ЗСУ забезпечують їжею, водою та ліками

Російські військові обстрілюють місцевих у Курській області, де немає українських бійців. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник в етері телемарафону.

«Місцеве населення не розуміє, чому по них б’ють (росіяни, – «Главком»), бо (українських, – «Главком») військових навіть поруч немає. Але місцеві потерпають, вони змушені по кілька годин ховатися по підвалах, а інколи по пів доби там проводять», – сказав речник.

Вадим Мисник додав, що мешканців територій Курщини, які перебувають під контролем України, ЗСУ забезпечують їжею, водою та ліками:

«Все це лягає на плечі саме військових, бо ми дотримуємося всіх вимог міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення всім необхідним».

Нагадаємо, на думку ексдиректора Центрального розвідувального управління США, американського генерала Девіда Петреуса, Курська операція вдарила по авторитету Кремля та продемонструвала слабкість і небоєздатність російських сил.  ЗСУ перекинули до Курської області чотири бригади, забезпечивши їх дронами, системами ППО та логістикою, і це, за словами Петреуса, застало росіян зненацька. Операція виявилася неочікуваною навіть в умовах сучасного стеження.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча оцінювати остаточні підсумки Курської операції Сил оборони України ще передчасно, певні результати вже очевидні.

Також речник комендатури Збройних сил України в Суджі Олексій Дмитрашківський заявив, що Росія відмовляється допомагати своїм громадянам, які залишились у Курській області. Через це жителі Курщини звертаються по допомогу до комендатури Сил оборони. 

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Теги: Курщина війна ЗСУ Україна росія росіяни обстріл окупанти

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