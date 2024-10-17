Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО – Рютте

Рютте заявив, що Зеленський може розраховувати на постійну підтримку НАТО

Як зазначив генсек НАТО, питання приєднання України до НАТО було вирішено у Вашингтоні

Україна стане майбутнім членом НАТО. Це було вирішено у Вашингтоні, проте питання полягає у термінах приєднання країни. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє Bloomberg.

Як зазначив генсек НАТО, Україна стане 33-м членом, однак вперед може «вискочити» якась інша країна, і тоді наша країна буде 34-тою.

Рютте заявив журналістам, що президент України Володимир Зеленський може розраховувати на постійну підтримку НАТО, щоб поставити свою країну у сильну позицію перед потенційними переговорами з Росією щодо припинення війни.

Зеленський представив свій план перемоги парламенту в Києві, виклавши свої умови для потенційного припинення вторгнення Росії. Він підтвердив свою відмову прийняти територіальні поступки або вступити в процес, який призведе до замороженого конфлікту. Перший пункт плану – безумовне запрошення України вступити до НАТО.

Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив в інтерв'ю Bloomberg, що питання щодо направлення Україні прямого запрошення, як і раніше, викликає розбіжності в НАТО. «Є країни, які готові рухатися швидше; є країни, які хочуть більше обговорювати», – сказав Певкур.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс взяв до відома український план перемоги, однак потрібно обговорити чимало політичних та військових аспектів щодо нього.