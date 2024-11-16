«Бунти» в Абхазії. Що це означає для нас?

Окрім економічних аспектів, варто звернути увагу і на політичний

Абхазький парламент несподівано заблокував прийняття закону про російські інвестиції в «республіку». І це може мати пряме відношення до України.

1. Закон про інвестиції міг би змінити ситуацію з нинішніми фінансовими потоками Абхазії. Від цього найбільше могли б постраждати колишній помічник Путіна Сурков і колишній губернатор Краснодарського краю Ткачов. За дивним збігом обставин координатор дій опозиції є Адгур Ардзінба, родич якого кілька років працював в Кремлі в команді Суркова.

2. Окрім економічних аспектів, варто звернути увагу і на політичний: не виключено, що це складніша гра Суркова, який хотів би запропонувати швидке й ефективне вирішення абхазького питання в обмін на повернення в Кремль. І підсидіти він дуже хоче Козака. Тим більше, що Козак останні три роки майже непомітний, хоча й зберіг свою посаду.

3. Пасьянс, як на мене, аж надто складний, але Сурков почав цю гру, виходячи з того, що Козак програв вибори в Молдові, не зміг дотиснути Грузію і не має якихось успіхів на українському фронті.

Отож, будемо вболівати за обидві команди.