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У Грузії підрахували 97% голосів виборців

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Грузії підрахували 97% голосів виборців
У Грузії підраховують голоси після проведення виборів
фото з відкритих джерел

Всю ніч Центральна виборча комісія підраховувала голоси після виборів парламенту в Грузії

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» займає перше місце на парламентських виборах. Ці вибори, на думку багатьох громадян країни та політиків, є вирішальними і ключовими у питанні вступу Грузії до ЄС, чи поверннення вектору розвитку країни в сторону Росії. Інформацію про підрахунок голосів повідомляє сайт грузинської виборчої комісії.

Згідно з інформацією виборчої комісії, після підрахунку голосів з 97% дільниць, партія «Грузинська мрія» отримала 54,24% голосів.

Опозиційні сили «Коаліція за зміни» набрали 10,80%, а «Єдність-Національний рух» – 10,07%. Інші голоси розподілилися між меншими опозиційними партіями.

Нагадаємо, що 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори.

Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.

Теги: коаліція соцопитування вибори партії опозиція Саломе Зурабішвілі Грузія

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