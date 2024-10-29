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У Тбілісі студенти протестують проти результатів парламентських виборів (відео, фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Тбілісі студенти протестують проти результатів парламентських виборів (відео, фото)
Студенти вийшли із плакатами, які підкреслюють, що молодь Грузії обирає Європу, а не Росію
фото: Sova

Студенти заявили, що партія «Грузинська мрія» забирає у них свободу, демократію, право голосу

Увечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня. Про це повідомляє місцеве видання Sova.

На мітинг студенти прийшли з прапорами Грузії та ЄС. У їхніх руках – плакати з меседжами, які підкреслюють, що молодь Грузії обирає Європу, а не Росію.

Студенти заявили журналістам, що партія «Грузинська мрія» забирає у них свободу, демократію, право голосу.

Грузинські студенти на мітингу у Тбілісі
Грузинські студенти на мітингу у Тбілісі
фото: Sova

«Ми хочемо жити в європейській цивілізації! Ми будемо боротися доти, поки не переможе вільна, єдина, незалежна Грузія!», – заявили організатори.

Студенти вийшли на мітингу Тбілісі
Студенти вийшли на мітингу Тбілісі
фото: Sova

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України. 

Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.

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Теги: студенти Грузія мітинг протест вибори парламент

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