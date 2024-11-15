Росія втрачає контроль над Абхазією? Заява Центру протидії дезінформації

У самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії люди вийшли на протест проти інвестиційної угоди з Росією

«Попри десятки років ідеологічної обробки Москві так і не вдалося зробити з жителів Абхазії «русскіх»», – ЦПД

У самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії спалахнули антиросійські протести. Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявив, що зосередившись на війні з Україною, Кремль «втрачає контроль над своїми сепаратистськими анклавами в інших країнах».

«В Абхазії, яка понад 30 років перебуває під окупацією Росії, спалахнули антиросійські протести. Люди виступили проти інвестиційної угоди з Росією, яку просуває маріонеткова влада самопроголошеної республіки. Абхази розуміють, що російські «інвестиції» насправді є експансією і поглинанням», – йдеться у заяві.

ЦПД додає: «Зосередившись на війні з Україною, Росія втрачає контроль над своїми сепаратистськими анклавами в інших країнах. Попри десятки років ідеологічної обробки Москві так і не вдалося зробити з жителів Абхазії «русскіх»».

Нагадаємо, що у самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії люди вийшли на протест проти інвестиційної угоди з Росією. Сьогодні, 15 листопада парламент мав розглянути питання ратифікації договору, проте під тиском протестувальників довелося скасувати сесію.

В Абхазії тривають протести, які почалися після затримання "опозиціонерів", які виступають проти ухвалення угоди, що дозволить російським компаніям викуповувати землю та робити інвестиції pic.twitter.com/LK3dGss69V — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 15, 2024

Також, сьогодні, у столиці Абхазії, опозиція протаранила ворота парламенту. Не дивлячись на те, що влада відклала розгляд питання про ратифікацію інвестиційної угоди, опозиціонери вимагають проголосувати проти проєкту.