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Росія втрачає контроль над Абхазією? Заява Центру протидії дезінформації

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія втрачає контроль над Абхазією? Заява Центру протидії дезінформації
У самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії люди вийшли на протест проти інвестиційної угоди з Росією
фото: DNA News Abkhazia

«Попри десятки років ідеологічної обробки Москві так і не вдалося зробити з жителів Абхазії «русскіх»», – ЦПД

У самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії спалахнули антиросійські протести. Центр протидії дезінформації (ЦПД) заявив, що зосередившись на війні з Україною, Кремль «втрачає контроль над своїми сепаратистськими анклавами в інших країнах».

«В Абхазії, яка понад 30 років перебуває під окупацією Росії, спалахнули антиросійські протести. Люди виступили проти інвестиційної угоди з Росією, яку просуває маріонеткова влада самопроголошеної республіки. Абхази розуміють, що російські «інвестиції» насправді є експансією і поглинанням», – йдеться у заяві. 

ЦПД додає: «Зосередившись на війні з Україною, Росія втрачає контроль над своїми сепаратистськими анклавами в інших країнах. Попри десятки років ідеологічної обробки Москві так і не вдалося зробити з жителів Абхазії «русскіх»».

Нагадаємо, що у самопроголошеній республіці на території Грузії Абхазії люди вийшли на протест проти інвестиційної угоди з Росією. Сьогодні, 15 листопада парламент мав розглянути питання ратифікації договору, проте під тиском протестувальників довелося скасувати сесію.

Також, сьогодні, у столиці Абхазії, опозиція протаранила ворота парламенту. Не дивлячись на те, що влада відклала розгляд питання про ратифікацію інвестиційної угоди, опозиціонери вимагають проголосувати проти проєкту.

Теги: Абхазія росія мітинг протест влада Центр протидії дезінформації Грузія

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