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Естонія може позбавити російських резидентів права голосу на виборах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Естонія може позбавити російських резидентів права голосу на виборах
Депутати пропонують внести зміни до конституції Естонії
фото з відкритих джерел

Депутати Рійгікогу ініціювали законопроєкт про позбавлення громадян третіх країн, а також осіб без певного громадянства права голосу на місцевих виборах

Депутати естонського парламенту ініціювали внесення змін до конституції щодо права голосу громадян Росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни. Про це повідомляє Postimees.

На засіданні Рійгікогу голова фракції «Вітчизна» Хелір-Валдор Сеедер представив законопроєкт про внесення змін до конституції, мета якого – позбавити громадян третіх країн, а також осіб без певного громадянства права голосу на місцевих виборах.

«Чотири з шести фракцій Рійгікогу, що представляють явну більшість парламенту, підтримали позбавлення права голосу громадян Росії. Але одних слів недостатньо. До місцевих виборів залишилося менше ніж рік, і необхідно діяти швидко», – сказав Сеедер.

На додаток до законопроєкту «Вітчизни», який вже пройшов перше читання і передбачає зміни до закону про вибори до зборів місцевих самоврядувань, депутати пропонують внести зміни до конституції. 

«Згідно із запропонованим формулюванням, право голосу на виборах до місцевих органів влади буде збережено тільки за громадянами Естонії і тих держав, з якими укладено міжнародний договір, ратифікований Рійгікогу», – зазначив Сеедер.

«Нещодавнє дослідження, замовлене Держканцелярією, засвідчило необхідність подальших дій, оскільки 38% громадян Росії в Естонії і цілих 52% осіб із невизначеним громадянством не засудили війну Росії проти України. Такі люди не повинні відігравати ролі в ухваленні рішень, що впливають на життя Естонії», – додав голова фракції.

Законопроєкт про внесення змін до конституції було подано з 28 підписами. Питання про право голосу громадян Росії обговорюватимуть на відкритому засіданні конституційної комісії.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбулися вибори президента і конституційний референдум про вступ до ЄС. Центральна виборча комісія встигла опрацювати 99,50% протоколів, і вже зрозуміло, що для визначення переможця на виборах президента знадобиться другий тур, оскільки жоден з 11 кандидатів не набрав більше ніж 50% голосів.

За останніми даними, за Майю Санду проголосували 42,33% виборців. Її суперник, кандидат від Партії соціалістів Олександр Стояногло набрав 26,05% голосів. На третьому місці - кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий (13,77%). Решта кандидатів набрали менше ніж 6% голосів.

Серед тих, хто взяв участь у референдумі, 49,54% проголосували проти внесення європейського вектора до конституції, а 50,46% – за. ЦВК уже опрацювала 99,77% бюлетенів.

Раніше Санду заявила про безпрецедентні фальсифікації на президентських виборах.

Як повідомлялося, президентка Молдови і кандидатка на новий термін на посаді Майя Санду («Дія і Солідарність») запросила на передвиборчі дебати Олександра Стояногло («Партія соціалістів»), який посів у першому турі друге місце. 

До слова, у Молдові завершується обробка протоколів по голосах виборців на президентських виборах та конституційному референдумі щодо євроінтеграції.

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Теги: вибори депутат Естонія парламент росіяни

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