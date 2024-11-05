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Маск роздаватиме по $1 млн серед виборців: ухвала суду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маск роздаватиме по $1 млн серед виборців: ухвала суду
Суд у США дозволив Маску розігрувати по $1 млн серед виборців
фото із відкритих джерел

Суд відхилив вимогу прокуратури про заборону розіграшу, в рамках якої підконтрольні Маску агітатори збирають підписи за петицію та обіцяють до $1 млн

В американському штаті Пенсільванія суд дозволив підприємцю, засновнику Tesla та SpaceX Ілону Маску продовжити щоденні розіграші по $1 млн серед виборців у ключових штатах. Про це повідомив телеканал NBC News. Отже, 5 листопада Маск може провести останній розіграш

Пояснимо, один із найбагатших людей світу Ілон Маск (2-е місце у списку Forbes зі статками $195 млрд, – «Главком») пообіцяв розігрувати по $1 млн щодня до президентських виборів 5 листопада серед тих, хто підписав його онлайн-петицію із захисту Конституції США. Про це він оголосив, виступаючи на зустрічі з виборцями у штаті Пенсільванія на підтримку республіканця Дональда Трампа.

Таким чином 19 жовтня бізнесмен щодня передає по $1 млн виборцям, які підписали його петицію за свободу слова та право на зброю. На початку листопада Комітет оголосив, що розіслав 187 тис. чеків за спрямування петицій, щодня організація називала ім'я нового переможця. 

Суд і його рішення

Суд ухвалив рішення за день до початку голосування, таким чином, у Комітету політичних дій (PAC) Маска залишалася ще одна доба на такий розіграш.

Раніше окружний прокурор Філадельфії Ларрі Краснер вимагав від суду заборонити лотерею Маска. Краснер наполягав, що такі розіграші незаконні. Проте адвокат Комітету Кріс Гобер заявив, що захід не є лотереєю, оскільки переможців визначають не випадково. Він пояснив, що PAC обирає переможців з  осіб, які фактично виступають спікерами, на цьому вони «заробляють» $1 млн.

Краснер, викликаний до суду як свідок, стверджував, що розіграш насправді є збиранням даних, отриманням особистої інформації виборців в обмін на обіцянку призу. Прокуратура визнала те, що відбувається, «незаконною лотерейною схемою», порушенням практики сумлінної торгівлі та прав споживачів. Проте суддя штату Пенсільванія відхилив спробу окружного прокурора Філадельфії заборонити Маску роздавати грошові призи зареєстрованим виборцям.

Раніше суд у Філадельфії зобов’язав Ілона Маска відвідати судове засідання після того, як мільярдер пообіцяв до дня виборів у США щодня виплачувати по $1 млн випадковому виборцю, який підписав петицію його протрампівського комітету America PAC на підтримку поправок до Конституції США. 

Проблеми із розіграшем 

За даними The New York Times, Маск вклав у суперкомітет близько $120 млн. Там працюють приблизно 2,5 тис. агітаторів, переважно вони діють у сільській місцевості та намагаються обходити по 150 будинків на день. Загалом вони пройшли кілька мільйонів будинків. При цьому Маску доводилося змінювати команди PAC у різних штатах через неефективність.

Агітатори реєструють виборців на користь Трампа в штатах, що вагаються (мета PAC: 800 тис. – 1 млн осіб). Складачі підписів працюють за наймом на інші компанії, з якими співпрацює PAC, і отримують $20–30 за годину або по $2 «за кожну двері», писало видання. Деякі з них повідомили газету про подвоєння цін останнім часом.

Маск публічно заявляв про підтримку Трампа та виступав на його передвиборчих мітингах. Він  також заявив, що вибори 2024 року будуть«найважливішими в нашому житті» та підкреслив, що Трамп має перемогти, щоб «зберегти Конституцію та демократію в Америці». Крім того, він критикував демократів, звинувачуючи їх у прагненні обмежити свободу слова та право на носіння зброї.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, американський бізнесмен Ілон Маск цього року витратив щонайменше 132 мільйони доларів на кампанію Дональда Трампа та інших республіканців.

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Теги: вибори Дональд Трамп прокурор адвокат вибори у США Ілон Маск бізнесмен розіграш

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