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Голова британської розвідки розповів про угоду між Путіним та Пригожиним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Голова британської розвідки розповів про угоду між Путіним та Пригожиним
За словами очільника розвідки, Путін не чинив спротиву Пригожину, він уклав угоду, щоб урятувати свою шкуру
колаж: 24 канал

За словами Мура, угода з лідером ПВК «Вагнер» була єдиним варіантом зупинити бунт в Росії

У президента країни-агресора РФ Володимира Путіна не було іншого вибору, як укласти угоду з лідером ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, щоб покласти край заколоту. Про це 19 липня у коментарі CNN заявив голова британської розвідки МІ-6 Річард Мур.

«Він справді не чинив спротиву Пригожину, він уклав угоду, щоб урятувати свою шкуру, використовуючи послуги лідера Білорусі», – сказав Мур.

За словами очільника розвідки, під час заколоту Пригожин «розпочав як зрадник за сніданком, його помилували за вечерею, а за кілька днів його запросили на чай». Мур зазначив, що навіть із позиції глави розвідки складно намагатися інтерпретувати ці події, перебуваючи поза ситуацією.

Мур додав, що Пригожин живий і перебуває на волі після свого бунту. На Путіна ж явно чинять внутрішній тиск, сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

До слова, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в країні тим, що «психанув».

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Теги: ПВК Вагнера росія путін Євген Пригожин

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