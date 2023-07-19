Голова британської розвідки розповів про угоду між Путіним та Пригожиним

За словами очільника розвідки, Путін не чинив спротиву Пригожину, він уклав угоду, щоб урятувати свою шкуру

За словами Мура, угода з лідером ПВК «Вагнер» була єдиним варіантом зупинити бунт в Росії

У президента країни-агресора РФ Володимира Путіна не було іншого вибору, як укласти угоду з лідером ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, щоб покласти край заколоту. Про це 19 липня у коментарі CNN заявив голова британської розвідки МІ-6 Річард Мур.

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«Він справді не чинив спротиву Пригожину, він уклав угоду, щоб урятувати свою шкуру, використовуючи послуги лідера Білорусі», – сказав Мур.

За словами очільника розвідки, під час заколоту Пригожин «розпочав як зрадник за сніданком, його помилували за вечерею, а за кілька днів його запросили на чай». Мур зазначив, що навіть із позиції глави розвідки складно намагатися інтерпретувати ці події, перебуваючи поза ситуацією.

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Мур додав, що Пригожин живий і перебуває на волі після свого бунту. На Путіна ж явно чинять внутрішній тиск, сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

До слова, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин пояснив спробу організації збройного повстання в країні тим, що «психанув».