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США заговорили про реальну можливість екстрадиції Пригожина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США заговорили про реальну можливість екстрадиції Пригожина
Пригожин може потрапити до рук влади США
фото:https://ura.news

США можуть здійснити екстрадицію Пригожина за умови його виїзду з Білорусі

США домагатимуться видачі голови приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина, якщо він опиниться в державі, з якою є угода про екстрадицію. Про це заявив офіційний представник держдепартаменту Меттью Міллер під час пресконференції у Білому домі

За його словами, Білорусь до таких країн не належить. «У нас немає договору про екстрадицію з Росією чи Білорусією», – зазначив він. У відомстві заявили про плани домагатися екстрадиції Пригожина за умови його виїзду з Білорусії та, якщо він з'явиться в країні, з якою США мають відповідний договір.

У США Пригожина звинувачують у втручанні у американські президентські вибори.

Раніше Держдеп заявив, що США вважають передчасним оцінювати, який вплив останні події навколо ПВК вплинуть на хід російської спеціальної військової операції (СВО) в Україні.

Нагадаємо, американська розвідка змогла зібрати надзвичайно докладну та точну картину планів ватажка приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, включно з маршрутами пересування й ключовими базами.

Як повідомили джерела у спецслужбах, розвіддані були настільки ретельно засекречені, що про них знали лише обрані союзники, як-от високопоставлені британські чиновники.

Зазначається, що засекречена інформація в США була доведена до відома лише найвищих чиновників адміністрації президента Джо Байдена, а також членів «Банди восьми» у Конгресі, які мають доступ до найбільш секретних питань розвідки.

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Теги: Білорусь розвідка вибори Євген Пригожин

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