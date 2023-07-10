Зеленський заявив, що в Росії може бути черговий заколот

Президент вважає, що в Росії може бути черговий заколот чи революція, яку може підтримати багато людей

Військовий заколот Євгена Пригожина був не останнім і зараз у Росії готується нове повстання. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю медіа ABC, яке опублікували 9 липня.

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«Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Ба більше, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот», – сказав президент України.

Зеленський також заявив, що повстання засновника групи найманців Євгена Пригожина виявило слабкість путінського режиму. Хоча сам «кухар Путіна» стверджував, що марш на Москву був спрямований на захист його бійців від «несправедливості», а не на спробу здійснити державний переворот.

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Український лідер висловив точку зору, що Пригожин справді сам зупинився за кілька кілометрів від Москви та не став захоплювати російську столицю.

«Вони (вагнерівці, – ред.) вирішили зупинитися самі. У Путіна немає військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене», – сказав Зеленський у розмові з журналісткою.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора.

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