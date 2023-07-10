Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський заявив, що в Росії може бути черговий заколот

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський заявив, що в Росії може бути черговий заколот
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Президент вважає, що в Росії може бути черговий заколот чи революція, яку може підтримати багато людей

Військовий заколот Євгена Пригожина був не останнім і зараз у Росії готується нове повстання. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю медіа ABC, яке опублікували 9 липня.

«Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Ба більше, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот», – сказав президент України.

Зеленський також заявив, що повстання засновника групи найманців Євгена Пригожина виявило слабкість путінського режиму. Хоча сам «кухар Путіна» стверджував, що марш на Москву був спрямований на захист його бійців від «несправедливості», а не на спробу здійснити державний переворот.

Український лідер висловив точку зору, що Пригожин справді сам зупинився за кілька кілометрів від Москви та не став захоплювати російську столицю.

«Вони (вагнерівці, – ред.) вирішили зупинитися самі. У Путіна немає військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене», – сказав Зеленський у розмові з журналісткою.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин у Білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців».

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що бунт керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його найманців став поштовхом для зміни ставлення росіян до вищого керівництва країни-агресора

Читайте також: «Вагнерівці» покинули одну з африканських країн, яка причина

Теги: путін переворот Володимир Зеленський Євген Пригожин росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ердоган готовий до перемовин із Зеленським
Кремль наляканий: Зеленський приїхав до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
7 липня, 14:55
Ефект від цих санкцій з часом ще більше посилиться, оскільки вони мають структурний, довгостроковий вплив на російський бюджет
«Треба почекати». Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії
7 липня, 14:22
РФ хоче набрати більше «кадировців» і ув'язнених, щоб заповнити дефіцит військових
Росія знайшла спосіб, як подолати дефіцит військових – Bloomberg
4 липня, 22:56
Президент України Володимир Зеленський
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
3 липня, 22:57
Згідно з іудейськими віруваннями, проклята людина вмирає протягом року
Головний рабин України прокоментував обряд древньоєврейського прокляття Путіна
1 липня, 18:00
До того, як ініціатива отримає «зелене світло», відбудуться подальші обговорення з партнерами
Євросоюз обговорює накладення податку на прибуток із заморожених активів РФ
29 червня, 18:57
Українська розвідка знає про плани окупантів
Розвідка спрогнозувала перебіг війни на найближчі місяці
23 червня, 10:24
Активи Росії можуть бути використані владою Естонії
Естонія ухвалила нове рішення щодо використання активів Росії
16 червня, 11:40
Білоруси стали фактично ядерними заручниками Путіна
У Москві пропонують ядерний удар по «умовній Познані»
15 червня, 13:17

Політика

Зеленський заявив, що в Росії може бути черговий заколот
Зеленський заявив, що в Росії може бути черговий заколот
Країни НАТО терміново готують рішення щодо гарантій безпеки для України – ЗМІ
Країни НАТО терміново готують рішення щодо гарантій безпеки для України – ЗМІ
Байден обговорив з Ердоганом питання щодо членства України в НАТО: деталі
Байден обговорив з Ердоганом питання щодо членства України в НАТО: деталі
Зеленський припустив, коли Путін захоче переговорів
Зеленський припустив, коли Путін захоче переговорів
«Ідете деструктивним курсом»: Лавров після повернення азовців поговорив із главою МЗС Туреччини
«Ідете деструктивним курсом»: Лавров після повернення азовців поговорив із главою МЗС Туреччини
Саміт НАТО пройде за 150 км від РФ: країни Альянсу перетворили Вільнюс на фортецю
Саміт НАТО пройде за 150 км від РФ: країни Альянсу перетворили Вільнюс на фортецю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Про що промовчало посольство Росії і не нагадало посольство України в Болгарії
36K
Ситуація на півдні: ворог очікує контрнаступу і потерпає від холери
31K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
8142
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи
4214
Луценко розказав про людину, яка протистоїть «рожевим носорогам єдиного марафону»

Новини

10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
8 липня, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:02

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту