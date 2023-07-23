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А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом

Надія Карбунар
glavcom.ua
А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом
Путін влаштував у Кронштадті фотосесію
фото з відкритих джерел

У соцмережах росіяни припускають, що диктатор випустив замість себе до народу двійника

Диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко 23 липня після переговорів і відвідування храму в Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга «вийшли в народ». Вони фотографувалися та обіймалися з людьми. Кадри із заходу опублікували російські Telegram-канали.

Так, із натовпу пролунало запитання: «А як же карантин, Володимире Володимировичу?». На що Путін відповів: «люди важливіші за карантин». Співробітники Федеральної служби охорони брали у росіян їхні смартфони та особисто робили знімки з президентом.

А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом фото 1

Соцмережі не сприйняли такої ініціативи Путіна і висміяли його за постановочну фотосесію. Деякі коментатори припустили, що глава Кремля спеціально «вийшов до народу», оскільки незабаром у Росії відбудуться президентські вибори.

А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом фото 2

«У карантині сиділи вони два тижні?», «У пупок цілував?», «Після походу «Вагнера» дідусь почав з «народом зустрічатися» активно», «Скільки в карантині сиділи? Або пиня не справжній?», «Ну за попку він і справді дивно тримає дівчинку», «Співробітники ФСО у Кронштадтського мосту отримали позачергове звання», «То не підпускає до себе нікого ближче ніж на 20 метрів, то фоткається з рандомними людьми в натовпі. Може у нього реально двійник є?», «У масовку крім ФСО включили і дітей співробітників», – написали користувачі в коментарях під відео.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін потрапив до Центральної клінічної лікарні у квітні 2022 року, після того, як Україна відмовилася капітулювати у війні та розбила російську армію так, що вона була змушена вивести війська з-під Києва. 

У квітні видання «Проект» з'ясувало, що президента регулярно супроводжують близько 10 лікарів, зокрема фахівці з раку щитовидної залози. Серед постійних членів медичної бригади – реаніматолог Дмитро Вербовий, отоларингологи Олексій Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов. У розслідуванні також говорилося, що Путін вдається до нетрадиційних методів лікування, зокрема приймає ванни з крові рогів оленів за рекомендацією міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Нагадаємо, що ЗМІ розповіли про хворобу Путіна. Видання The Mirror припустило, що російський диктатор страждає на болі. Про хвороби Путіна повідомляв й керівник ГУР Кирило Буданов: за його словами, Володимир Путін скоро може померти

Теги: вибори Олександр Лукашенко путін Telegram карантин Люди важливі диктатор відео росіяни

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