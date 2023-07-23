А як же карантин? Путін у Кронштадті активно фотографувався із натовпом

У соцмережах росіяни припускають, що диктатор випустив замість себе до народу двійника

Диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко 23 липня після переговорів і відвідування храму в Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга «вийшли в народ». Вони фотографувалися та обіймалися з людьми. Кадри із заходу опублікували російські Telegram-канали.

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Так, із натовпу пролунало запитання: «А як же карантин, Володимире Володимировичу?». На що Путін відповів: «люди важливіші за карантин». Співробітники Федеральної служби охорони брали у росіян їхні смартфони та особисто робили знімки з президентом.

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Соцмережі не сприйняли такої ініціативи Путіна і висміяли його за постановочну фотосесію. Деякі коментатори припустили, що глава Кремля спеціально «вийшов до народу», оскільки незабаром у Росії відбудуться президентські вибори.

«У карантині сиділи вони два тижні?», «У пупок цілував?», «Після походу «Вагнера» дідусь почав з «народом зустрічатися» активно», «Скільки в карантині сиділи? Або пиня не справжній?», «Ну за попку він і справді дивно тримає дівчинку», «Співробітники ФСО у Кронштадтського мосту отримали позачергове звання», «То не підпускає до себе нікого ближче ніж на 20 метрів, то фоткається з рандомними людьми в натовпі. Може у нього реально двійник є?», «У масовку крім ФСО включили і дітей співробітників», – написали користувачі в коментарях під відео.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін потрапив до Центральної клінічної лікарні у квітні 2022 року, після того, як Україна відмовилася капітулювати у війні та розбила російську армію так, що вона була змушена вивести війська з-під Києва.

У квітні видання «Проект» з'ясувало, що президента регулярно супроводжують близько 10 лікарів, зокрема фахівці з раку щитовидної залози. Серед постійних членів медичної бригади – реаніматолог Дмитро Вербовий, отоларингологи Олексій Щеглов та Ігор Єсаков, а також хірург Євген Селіванов. У розслідуванні також говорилося, що Путін вдається до нетрадиційних методів лікування, зокрема приймає ванни з крові рогів оленів за рекомендацією міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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Нагадаємо, що ЗМІ розповіли про хворобу Путіна. Видання The Mirror припустило, що російський диктатор страждає на болі. Про хвороби Путіна повідомляв й керівник ГУР Кирило Буданов: за його словами, Володимир Путін скоро може померти.