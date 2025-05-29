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Литовці відмовилися стояти на п'єдесталі разом з росіянами на змаганнях з плавання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Литовці відмовилися стояти на п'єдесталі разом з росіянами на змаганнях з плавання
Литовці вийшли на подіум окремо, щоб отримати нагороди
фото: 15min.lt

Росіяни виступили на змаганнях під прапором країни-агресора

Литовські плавці відмовилися стояти на п'єдесталі з росіянами на змаганнях у Тайбеї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 15min.lt.

У столиці Тайваню з 17 по 30 травня відбуваються Всесвітні ігри ветеранів спорту (World Masters Games).

Після естафети, де росіяни виступили під прапором країни-агресора, литовські спортсмени відмовилися стояти поряд на п'єдесталі з ними та робити спільне фото. Пізніше вони вийшли на подіум окремо, щоб отримати нагороди.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: Литва росія плавання

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