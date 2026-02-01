Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Придністров'я. Процеси, які не помічають в Україні

Росія вчергове готується до визнання Придністровʼя незалежним?

В Україні майже непоміченим залишається візит заступника помічникадержсекретаря по східній Європі Держдепу США Крістофера Сміта в Кишинів та Тирасполь.

Для того, щоб нас не вводила в оману «низька посада» Сміта, просто нагадаю, що у лютому 2025 року він здійснив незапланований візит до Мінська. За результатами візиту з Білорусі були звільнені три політичні в’язні, серед яких був громадянин США та двоє білорусів, і доставлені у Вільнюс. І з цього почався процес потепління стосунків США з Білоруссю.

Це другий візит Сміта в ПМР. Минулого разу він відвідував Тирасполь півтора роки тому, коли в ПМР готувалися до зʼїзду депутатів всіх рівнів, які мали реанімувати результати референдуму 2006 року про «незалежність та входження до Росії».

У нас майже непоміченими залишаються тектонічні зсуви, які розпочалися в Молдові після 24.02.2022 року і які різко прискорилися в 2025 році. Якщо коротко, варто звернути увагу на наступні моменти:

  • Молдова, практично зіскочила з енергетичної голки (перестала купувати російський газ, а електроенергія з Молдовської ГРЕС складає не більше 20% в енергобалансі краіни);
  • Нейтралізували (частково)  двох ключових гравців – Шора і Плахотнюка. Останній сидить в молдовській тюрмі, а Шор не зміг організувати заворушення під час останніх виборів;
  • Підвісили гагаузькі еліти (вибори відкладені на невизначений термін, апеляція до Москви більше не працює). Та й взагалі еліти відчули, що кишинівські силовики можуть виконувати складні арешти, чого досі не було ніколи в історії Молдови.
  • Заява Маі Санду про можливе обʼєднання з Румунією – це не випадковість, а свідоме промацування теми.
  • Варто окремо звернути увагу на те, що минулого тижня в Румунії оприлюднено соціологічне дослідження, згідно з яким 56% румунів підтримують обʼєднання. Цілком реально, що ця тема може повернутися в політичний дискурс, попри те, що румунські еліти дуже скептично дивляться на всі ці процеси.

Але давайте повернемося до Придністровʼя, яке є єдиним на сьогодні, важелем тиску на Кишинів. Протягом минулого року Росія зробила кілька важливих кроків: перш за все вони заборонили «молдавську» схему постачання газу і тягнуть газ через угорську прокладку з проплатами в ОАЕ. По-друге, зараз дуже активізувалися процеси по насаджуванню міфу щодо «окремого придністровського народу» (згадайте народ Донбасу). По- третє, є певні ознаки того, що йде робота по пошуку заміни так званого президента ПМР Красносельського. Головна причина – «перелякана» позиція за час війни і неготовність виконувати не задумуючись накази з Москви. Хоча, не варто забувати, що новий куратор Придністровʼя Кірієнко буде пробувати «обростати» своїми кадрами.

Поки рано робити остаточні висновки, але сукупність всіх цих факторів говорить нам про наступне:

  • росіяни не мають зараз інших важелів впливу на Молдову ніж підняття ставок по Придністровʼю. І тому зараз, цілком реально, можуть початися певні інформаційні рухи по ескалаціі ситуаціі;
  • Візит Сміта – це явний дзвіночок, що США, як мінімум, бачать ці процеси.
  • В теорії, вибори так званого президента ПМР мають пройти в грудні 2026 року ( офіційної дати нема). Ми не можемо виключати, що Кремль готує, як один із варіантів - повторний референдум, за результатами якого, можливо, буде визнання ПМР. Точніше зараз в Кремлі готується до шантажу ЄС щодо цього питання.

З воєнної точки зору Придністровʼя не є для нас зараз жодною проблемою. Але, схоже, на процеси в Молдові і Придністровʼї треба вже дивитися трохи ширше. Ті процеси, які зараз є зародковими, можуть в будь- який момент почати різко розвиватися.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
