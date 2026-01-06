Головна Спорт Новини
Збірна найбіднішої країни світу хоче зіграти товариську гру з російськими футболістами

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
На збірну Росії з футболу може очікувати доволі оригінальний суперник

Збірна Сомалі посідає 200 місце в рейтингу ФІФА

Менеджер збірної Сомалі з футболу Алі Саїд відповів на запитання пропагандистів щодо потенційного товариського матчу проти збірної Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Росія та Сомалі як ніколи мають дуже міцні та дружні стосунки. Тому наша федерація хотіла б розпочати відносини з РФС та разом розвивати футбол у наших країнах. Наша федерація має угоди з різними футбольними організаціями в Африці і хотіла б вийти на інший континент. Ми вважаємо російську команду однією з найсильніших, і ми були б раді такій співпраці», – заявив Алі Саїд.

Збірна Сомалі посідає 200 місце в рейтингу ФІФА.

Багато економістів називають Сомалі найбіднішої країною світу. Зазначається, що 90% населення країни живе у стані багатовимірної бідності.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

