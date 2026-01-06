Головна Світ Політика
Росія побажала успіхів новій очільниці Венесуели

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія побажала успіхів новій очільниці Венесуели
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни
фото: Reuters

Москва цинічно заявила, що Каракас має «визначати свою долю без будь-якого деструктивного втручання ззовні»

Міністерство закордонних справ РФ побажало успіхів виконувачці обовʼязки президентки Венесуели Делсі Родрігес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського відомства.

«Вітаємо зусилля, що вживаються офіційною владою цієї країни для захисту державного суверенітету і національних інтересів. Підтверджуємо незмінну солідарність Росії з венесуельським народом і урядом.Бажаємо успіхів уповноваженій президенці Делсі Родрігес у вирішенні завдань, що стоять перед Боліваріанською Республікою», – йдеться в заяві.

МЗС Росії заявило, що Москва продовжуватиме «надавати необхідну підтримку дружній нам Венесуелі». Крім того, відомство цинічно додало, що Венесуелі має бути «гарантовано право самостійно визначати свою долю без будь-якого деструктивного втручання ззовні».

«Послідовно виступаємо за деескалацію ситуації, що склалася, і вирішення будь-яких наявних проблем шляхом конструктивного діалогу і поваги до міжнародно-правових норм, перш за все Статуту ООН», – вказано в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Як відомо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від виконувачки обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес вжити низку проамериканських заходів.

Теги: Венесуела росія

Росія побажала успіхів новій очільниці Венесуели
Росія побажала успіхів новій очільниці Венесуели
