Війна в Ірані. Серед головних переможців – Росія

Переговори з росіянами майже у глухому куті

Головними переможцями нинішньої ситуації виглядають Ізраїль та Росія. Перший, через руйнацію іранської економіки та обʼєднання всього арабського світу проти Ірану. Друга – через ріст цін на нафту.

• 1 •

Логіка дій керівництва Ірану дуже проста: зберегти режим. Венесуельський сценарій виглядає зараз, як майже фантастичний. На відміну від Венесуели, іранський режим був і є аж надто ідеологізованим і на відміну від Венесуели, правляча верхівка багато в чому вірила і вірить у свою ідеологію.

Без зовнішнього втручання (наземна операція і повалення режиму з масовими подальшими чистками) зараз уявити собі падіння режиму доволі складно. А відтак, можна говорити, що ті хто приймав рішення про коротку війну або виходили з неправдивих розвідданих або керувалися волюнтаристськими мотивами.

• 2 •

Трамп має три ключові варіанти:

Протягом місяця зламати режим завдяки авіаудару (вірогідність низька).

Протягом місяця знищити левову частку економічного потенціалу Ірану і оголосити перемогу, правда, іранський режим також оголосить свою перемогу (поки це найбільш вірогідний варіант попри політичні ризики, як внутрішні в США, так і іміджеві в цілому).

Розпочати наземну операцію (цей варіант буде прийнятий в тому випадку, якщо воєнне командування і армія запевнить Трампа, що війна буде короткою.

• 3 •

Ця війна була розпочата Трампом з трьох головних причин: отримати контроль над нафтогазовою галуззю Ірану, завдяки цьому вийти з сильної позиції на переговори з Китаєм і для покращення політичного рейтингу.

Для вирішення цих питань потрібен або перший або третій варіанти. І тут треба ще раз наголосити: на кону стоїть імідж США на Близькому Сході зокрема і в цій частині світу взагалі.

• 4 •

Варто окремо звернути увагу, що Китай також не зміг натиснути на Іран в питанні Ормузької протоки і ударів по нафтогазовій інфраструктурі монархій Перської затоки. Іран безумовно перетворює себе в парію, але поки ні Росія, ні Китай не будуть рвати стосунки.

Обидва вважають, що зможуть зіграти в гру «посередник». І поки виглядає так, що більше варіантів стати посередником є у Китаю (знову-таки, якщо США піде за другим сценарієм).

• 5 •

Українсько-російські переговори при цьому, схоже, зайшли в глухий кут. Наш удар по Новоросійську 2 березня опосередковане цьому підтвердження. Вірогідність якихось проривів найближчим часом практично нульова.

При цьому, роль США в цих переговорах напряму буде залежати від закінчення війни в Ірані. Також, варто слідкувати за тим, чи зʼявиться Китай в іранському треку. Його поява там, практично на 100% гарантуватиме його появу і в наших переговорах.