Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Війна в Ірані. Серед головних переможців – Росія

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українсько-російські переговори, схоже, зайшли в глухий кут
фото: Reuters

Переговори з росіянами майже у глухому куті

Головними переможцями нинішньої ситуації виглядають Ізраїль та Росія. Перший, через руйнацію іранської економіки та обʼєднання всього арабського світу проти Ірану. Друга – через ріст цін на нафту.

• 1 •

Логіка дій керівництва Ірану дуже проста: зберегти режим. Венесуельський сценарій виглядає зараз, як майже фантастичний. На відміну від Венесуели, іранський режим був і є аж надто ідеологізованим і на відміну від Венесуели, правляча верхівка багато в чому вірила і вірить у свою ідеологію.

Без зовнішнього втручання (наземна операція і повалення режиму з масовими подальшими чистками) зараз уявити собі падіння режиму доволі складно. А відтак, можна говорити, що ті хто приймав рішення про коротку війну або виходили з неправдивих розвідданих або керувалися волюнтаристськими мотивами.

• 2 •

Трамп має три ключові варіанти:

  • Протягом місяця зламати режим завдяки авіаудару (вірогідність низька).
  • Протягом місяця знищити левову частку економічного потенціалу Ірану і оголосити перемогу, правда, іранський режим також оголосить свою перемогу (поки це найбільш вірогідний варіант попри політичні ризики, як внутрішні в США, так і іміджеві в цілому).
  • Розпочати наземну операцію (цей варіант буде прийнятий в тому випадку, якщо воєнне командування і армія запевнить Трампа, що війна буде короткою.

• 3 •

Ця війна була розпочата Трампом з трьох головних причин: отримати контроль над нафтогазовою галуззю Ірану, завдяки цьому вийти з сильної позиції на переговори з Китаєм і для покращення політичного рейтингу.

Для вирішення цих питань потрібен або перший або третій варіанти. І тут треба ще раз наголосити: на кону стоїть імідж США на Близькому Сході зокрема і в цій частині світу взагалі.

• 4 •

Варто окремо звернути увагу, що Китай також не зміг натиснути на Іран в питанні Ормузької протоки і ударів по нафтогазовій інфраструктурі монархій Перської затоки. Іран безумовно перетворює себе в парію, але поки ні Росія, ні Китай не будуть рвати стосунки.

Обидва вважають, що зможуть зіграти в гру «посередник». І поки виглядає так, що більше варіантів стати посередником є у Китаю (знову-таки, якщо США піде за другим сценарієм).

• 5 •

Українсько-російські переговори при цьому, схоже, зайшли в глухий кут. Наш удар по Новоросійську 2 березня опосередковане цьому підтвердження. Вірогідність якихось проривів найближчим часом практично нульова.

При цьому, роль США в цих переговорах напряму буде залежати від закінчення війни в Ірані. Також, варто слідкувати за тим, чи зʼявиться Китай в іранському треку. Його поява там, практично на 100% гарантуватиме його появу і в наших переговорах.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран переговори війна Ізраїль росія Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доходи РФ від експорту нафти скорочуються через санкції
Тиск на Москву посилюється: видання Associated Press пояснило, що робитиме Путін
10 лютого, 13:49
Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур
Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур
13 лютого, 18:43
Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі
Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі
13 лютого, 20:46
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
20 лютого, 04:15
Чимало підприємств російського оборонно-промислового комплексу опинилися у складному фінансовому становищі
Українські хакери розкрили глибоку кризу російського оборонного комплексу
20 лютого, 15:05
USS Gerald R. Ford (CVN-78) під час проходження Гібралтару
Американський авіаносець увійшов у Середземне море
21 лютого, 03:32
26 та 27 лютого російські війська вперше застосували ствольну артилерію для обстрілу селища Біленьке
Росія готується до наступу на Донеччині – ISW
28 лютого, 08:24
Винищувач F/A-18E Super Hornet заходить на посадку на американський десант ВМС США «Авраам Лінкольн» (CVN 72) після польоту на підтримку операції «Епічна лють» у суботу
Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список
1 березня, 23:29
Москва погодилася підписати меморандум за умови відступу ЗСУ
Росія пригрозила вийти з переговорів без поступок – Bloomberg
28 лютого, 12:44

Вадим Денисенко

Війна в Ірані. Серед головних переможців – Росія
Війна в Ірані. Серед головних переможців – Росія
Чого боїться Путін, дивлячись на Іран
Чого боїться Путін, дивлячись на Іран
Війна в Ірані. Які варіанти є для нас найгіршими і найкращими
Війна в Ірані. Які варіанти є для нас найгіршими і найкращими
Китай готовий вступити в переговори. Чому росіяни будуть категорично проти
Китай готовий вступити в переговори. Чому росіяни будуть категорично проти
Щорічне послання Трампа. Вибори важливіші за геополітику
Щорічне послання Трампа. Вибори важливіші за геополітику
Ядерна істерика Кремля: навіщо Москві нова хвиля погроз
Ядерна істерика Кремля: навіщо Москві нова хвиля погроз

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua