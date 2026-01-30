Голова ради резервістів Сухопутних військ назвав селище на Одещині, про яке мріє Росія

Один із населених пунктів Одещини цікавить РФ через можливість дістатися до Молдови

Росію цікавить не лише окупація Одеси та Миколаєва, але й одне із селищ Одеської області. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Новини.Live, передає «Главком».

«Щодо розмов про спроби росіян ввійти в Одесу й Миколаїв, то тут, ймовірно, стояло питання про контроль торговельних шляхів», – вважає військовий експерт. Однак для росіян є важливим захоплення одного з населених пунктів Одещини.

Йдеться про селище Затока в Одеській області. Взяття цієї території розширить можливості контролю для РФ. «На мою суб’єктивну думку, у них був розрахунок узяти під контроль Затоку, щоб створювати загрозу для Молдови й підтримувати свої сили в Придністров’ї», – зазначив Іван Тимочко.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ пояснював, що Придністров’я є гарним плацдармом для Росії, щоб захопити Молдову. Тим паче Молдова перекрила шлях поставки техніки для російської армії через Придністров’я. Тому Затока є вигідною ціллю для РФ.

