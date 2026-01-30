Головна Країна Політика
Голова ради резервістів Сухопутних військ назвав селище на Одещині, про яке мріє Росія

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про інтереси Росії на території Одещини
Один із населених пунктів Одещини цікавить РФ через можливість дістатися до Молдови

Росію цікавить не лише окупація Одеси та Миколаєва, але й одне із селищ Одеської області. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Новини.Live, передає «Главком».

«Щодо розмов про спроби росіян ввійти в Одесу й Миколаїв, то тут, ймовірно, стояло питання про контроль торговельних шляхів», – вважає військовий експерт. Однак для росіян є важливим захоплення одного з населених пунктів Одещини.

Йдеться про селище Затока в Одеській області. Взяття цієї території розширить можливості контролю для РФ. «На мою суб’єктивну думку, у них був розрахунок узяти під контроль Затоку, щоб створювати загрозу для Молдови й підтримувати свої сили в Придністров’ї», – зазначив Іван Тимочко.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ пояснював, що Придністров’я є гарним плацдармом для Росії, щоб захопити Молдову. Тим паче Молдова перекрила шлях поставки техніки для російської армії через Придністров’я. Тому Затока є вигідною ціллю для РФ.

Раніше «Главком» писав про те, як очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що окупанти хочуть перетворити Костянтинівку на руїни, щоб відкрити шлях до інших міст в Донецькій області. Тимочко також зауважив, що станом на січень 2026 року місто перебуває під постійним вогнем: ворожі дрони та артилерія дістають до околиць, через що житлові будинки вигорають вщент, а лінія фронту проходить лише за десять кілометрів від міста. 

Нагадаємо, що «Главком» брав інтерв'ю у ветерана АТО та головою ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочко. В інтерв’ю «Главкому» Іван Тимочко розповів, для чого ворог кидає всі сили на Вугледар, чи загрожує ЗСУ оточення, яка вірогідність захоплення Покровська і чому цивільні та військові досі шукають відповіді на питання, якою має бути справедлива мобілізація.

