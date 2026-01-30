Головна Країна Події в Україні
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною, – директор Українського інституту майбутнього

Дарія Демяник
Дарія Демяник
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною, – директор Українського інституту майбутнього
Буданова офіційно призначили керівником Офісу Президента України 2 січня 2026 року
фото: Reuters

Денисенко пояснює, чому нинішній склад російської делегації принципово відрізняється від попередніх форматів

У США вважають переговорну позицію нового керівника Офісу Президента Кирила Буданова продуктивною та орієнтованою на досягнення конкретного результату з мінімальними втратами. Таку думку висловив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко, коментуючи в ефірі «24 каналу» зміни, що відбулися в переговорному процесі з приходом Буданова.

За словами Денисенка, раніше з боку американських партнерів існували застереження щодо переговорного підходу української сторони. Зокрема, ключова претензія до Андрія Єрмака полягала у нестачі прагматизму та схильності діяти за принципом «усе або нічого». Такий формат, наголосив експерт, у реальних переговорах не працює, адже будь-який переговорний процес передбачає гнучкість і пошук компромісних рішень.

«Сам Трамп говорив, що обидві сторони мають іти на компроміси, а радикальна позиція є контрпродуктивною. Коли американці говорять про Буданова, вони очікують від нього продуктивної позиції – такої, що дозволяє вирішувати складні питання з мінімальними втратами. Саме тому Кирило Олексійович отримав стільки авансових компліментів», – пояснив Денисенко.

Також експерт зауважив, чому нинішній склад російської делегації принципово відрізняється від попередніх форматів переговорів. На його думку, Володимир Мединський, який раніше представляв російську сторону, не відповідав рівню представництва та статусу нинішньої переговорної команди. Водночас поява у делегації військових свідчить про концентрацію переговорів саме на воєнному блоці.

«По-перше, з огляду на тристоронній формат переговорів за участю Сполучених Штатів Кремль не міг дозволити собі направити делегацію низького статусу. По-друге, ще напередодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що на переговори вирушають військові для обговорення насамперед воєнних питань», – розповів Денисенко.

За його словами, фактично наразі йдеться про обговорення 19 пунктів із 20 можливих у межах потенційної угоди, значна частина з яких стосується складних військово-професійних питань і потребує участі профільних фахівців.

Окремо експерт прокоментував присутність у складі російської делегації керівника ГРУ Ігоря Костюкова. За його словами, це стало прямою відповіддю Москви на участь Кирила Буданова в переговорному процесі, що суттєво підвищило рівень і вагу перемовин.

«Ми до кінця не розуміємо, який саме мандат має Костюков, що очолює делегацію, і чи буде цей мандат розширено на інші теми. Але щодо воєнних питань – повноваження в нього повні. Саме вони, ймовірно, обговорювалися на першій зустрічі та обговорюватимуться на другій. Таким чином, і ми, й американці отримали впливового візаві з боку Російської Федерації – людину з топ-20 найближчого оточення Путіна, яка регулярно йому доповідає та має прямий доступ. Це свідчить про підвищення статусу делегації», – підсумував Денисенко.

