Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Чому Тегеран обстрілює всіх, до кого може дотягнутися?

Сліди ракет від перехоплення ізраїльською системою протиракетної оборони «Залізний купол» над Тель-Авівом 1 березня 2026 року
фото: Getty Images

Режим Хаменеї грає ва-банк: як Іран намагається уникнути наземної війни

Зараз превалює думка, що іранська влада – це хаотичний набір людей та ідей. Але мені здається, це якщо не повністю помилкове, то явно перебільшене твердження

Відразу скажу, я не іраніст, але я непогано розумію, як працюють механізми влади і в своїх судженнях я виходжу, перш за все, саме з цих знань.

• 1 •

Зараз ми бачимо, що кістяк тих, хто приймає реальні рішення в Ірані, поставив перед собою єдину задачу: зберегти владу. Це єдина ціль, якій підпорядковані всі їхні дії

А вони, своєю чергою, зводяться до двох головних задач: не допустити  жодних протестів всередині та не допустити наземної операції.

• 2 •

Щодо внутрішнього питання: не допустити протестів, то тут вся робота державного апарату зводиться до двох аспектів: залякування і не допущення голоду. В цілому, поки влада в тій чи іншій мірі справляється з цими питаннями. Ми не бачимо вуличних протестів і ми не бачимо мародерства. І перше, і друге можливе лише в той момент, коли в силу різних обставин каральні органи відступають в сторону, а їх квазізамінники (опозиція, бандити, тощо) свідомо чи несвідомо не можуть або не хочуть втручатися в ситуацію. Звичайно, ще зарано робити висновки. Але поки репресивний апарат і система забезпечення продовольством не дають вагомих збоїв. Без цього, ніякої внутрішньої революції не буде.

• 3 •

Поки, у внутрішній політиці, невідомим фактором залишається розкол еліт. Відмова 8 учасників зборів по обранню нового лідера брати участь в цій процедурі, лист з- за ґрат одного з найвідоміших опозиціонерів - це важливо, але поки є лише фоном. Але ми маємо розуміти: у режима є два варіанти збереження влади: нічого не змінювати або під гаслами єдності країни очолити той процес, який пропонує опозиція: з тюрми - створити установчі збори і дещо переформатувати систему. Зараз, схоже, це є головною дискусією тих, хто має можливість приймати якісь рішення.

• 4 •

З великою долею імовірності можна допустити, що головні гравці пробують залишатися в тіні і тих кого ми бачимо на вершині піраміди є фігурами, яким багато хто серед дуже умовних «сірих кардиналів», відводить тимчасовий статус. Поте всі світові війни- революції показують, що всі ці розрахунки неймовірно умовні.

• 5 •

Щодо зовнішньої ситуації, то ті люди, які зараз віддають накази, схоже, керуються одним принципом: не допустити наземної  операціі, як найбільш імовірного джерела знищення режиму. Виходячи з цієї точки зору, обстріли всіх сусідів є доволі логічними. Адже, плюс-мінус зрозуміло, що місяць такого життя примусить всіх тиснути на США зупинити війну.

Я вже писав, у Трампа є два варіанти або місяць бомбити Іран і потім оголосити перемогу, бо знищений ядерний і балістичний потенціали. Або ж після місяця бомбардувань ще на пару місяців ввійти в наземну операцію з багатьма непередбачуваними наслідками. Повторюся, режим в Тегерані вважає, що головна ціль збереження  в тому чи іншому вигляді, цього самого режиму. А тому їхня ставка полягає саме на максимальній ескалаціі заради деескалації.

• 6 •

Виходячи з цього, ми можемо дуже обережно зробити кілька припущень:

  • ескалація триватиме, як мінімум, кілька тижнів ( все залежить від інтенсивності знищення цілого ряду обʼєктів в Ірані;
  • іранська верхівка теоретично може піти на косметичне переформатування системи заради збереження влади і під гарантії США, якщо в межах системи відбудеться внутрішній переворот, який передбачатиме збереження влади нинішніми «сірими кардиналами». І головне гасло буде «збереження країни і не допущення іракського сценарію». Не факт, що це відбудеться, але поки це головний сценарій і для частини правлячої верхівки в Ірані та для США.
  • при цьому, головним невизначеним питанням є те, як далі функціонуватиме нафтогазова галузь. Багато в чому, заради контролю над нею і була розпочата ця війна ( як мінімум зі сторони США). А відтак, гарантії від США можливі перш за все в тому випадку, якщо американці отримують контрольний доступ до цього ринку.
  • найгіршим розвитком для всіх є наземна операція. Це розуміють в Ірані і на це, схоже , весь розрахунок частини іранських еліт. Але, як відомо, перший постріл ламає всі плани на війну. А тут вже пролунали тисячі тих самих пострілів.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
