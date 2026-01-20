Головна Світ Політика
search button user button menu button

Данія попередила: розбрат у ЄС посилює позиції Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Данія попередила: розбрат у ЄС посилює позиції Росії
Метте Фредеріксен: Росія скористається слабкістю роз’єднаної Європи
скріншот з виступу

Метте Фредеріксен закликала ЄС до єдності напередодні надзвичайного саміту щодо мит США

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що розкол усередині Європейського Союзу посилить позиції Росії та зробить континент більш уразливим до зовнішнього тиску. Про це вона сказала на тлі підготовки до надзвичайного саміту ЄС, присвяченого загрозам торговельних мит з боку США. Про це повідомляє «Главком».

Фредеріксен наголосила, що європейська єдність є «єдиним шляхом уперед» для Союзу, особливо в умовах одночасного тиску з боку Вашингтона та агресивної політики Москви.

«Якщо ми почнемо серйозно розколюватися, то Росії на сході, яка безпосередньо загрожує Європі, буде надто легко завдати нам шкоди», – сказала вона, маючи на увазі необхідність спільної позиції ЄС у відповідь на дії США щодо Гренландії.

У четвер, 22 січня, прем’єрка Данії візьме участь у надзвичайному саміті Євросоюзу, де лідери обговорюватимуть оголошене Дональдом Трампом підвищення мит для низки європейських країн.

Фредеріксен відверто визнала, що не очікує повної одностайності серед держав-членів. «Я не вірю, що всі країни ЄС скажуть одне й те саме. Ми теж не робимо цього, коли йдеться про Україну. Є ті, хто відверто протидіє Європі», – зазначила вона.

Попри це, за її словами, ЄС має бути готовим до рішучої економічної відповіді, якщо США розпочнуть торговельну війну. «Головне – бути готовими, якщо 1 лютого розпочнеться торговельна війна. Але якщо США розпочнуть торговельну війну, Європа повинна відповісти», – підкреслила прем’єрка Данії.

Водночас вона висловила надію, що ескалації вдасться уникнути, оскільки мита завдадуть шкоди економікам обох сторін. «Я сподіваюся, що торговельна війна ніколи не стане реальністю, бо вона вдарить по нашій економіці та, втім, по американській економіці теж», – додала Фредеріксен.

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити нові мита проти низки європейських країн – Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів і Фінляндії – через відмову погодитися на приєднання Гренландії до США.

За його планом, із 1 лютого мита мають скласти 10%, а з 1 червня зрости до 25%. Це вже спричинило падіння акцій європейських автовиробників, люксових брендів, фармацевтичних та енергетичних компаній. Найвразливішими секторами вважаються автомобільна промисловість і фармацевтика: експорт ліків із ЄС до США за перші три квартали 2024 року сягнув 84,4 млрд євро. Паралельно ЄС готує можливі контрзаходи, а дискусія про стратегічну автономію Європи та зменшення залежності від США знову набула актуальності.

Читайте також:

Теги: росія війна Данія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Стармер обговорили шляхи мирного вирішення війни в Україні
Стармер і Трамп обговорили шляхи завершення війни в Україні
21 грудня, 2025, 23:17
Президент Сербії підтримує тісні зв'язки з Росією
Сербія домовилася про продовження поставок російського газу до кінця березня
23 грудня, 2025, 16:41
Корпус першої північнокорейської ядерної субмарини
Росія допомогла Північній Кореї побудувати першу атомну субмарину – NYT
25 грудня, 2025, 21:53
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
ISW: Росія перетворює Білорусь на плацдарм для ударів по заходу України
28 грудня, 2025, 07:16
Обидва президенти погодилися, що майбутнє Донбасу ще не вирішене
Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters
30 грудня, 2025, 01:54
Вантажне судно Ursa Major входить до «тіньового флоту» РФ
Російське судно, яке затонуло рік тому, перевозило ядерні реактори для Північної Кореї – ЗМІ
30 грудня, 2025, 06:38
У Запорізькій та Дніпропетровській областях оголошено примусову евакуацію
Оголошено примусову евакуацію понад 3 тисяч дітей з небезпечних районів двох областей
2 сiчня, 20:00
Російське двигунобудівне підприємство займається повним циклом розробки та виготовлення авіаційних двигунів
У Москві загорівся завод, який виготовляє авіаційні двигуни (відео)
7 сiчня, 19:34
Проти українців працюють ботоферми, публічні виступи зрадників з-за меж України та інші засоби інформаційного впливу
Росія відкрила ще один фронт: Офіс президента попередив про атаки на українців
11 сiчня, 16:24

Політика

Лукашенко підписав указ про приєднання Білорусі до Ради миру
Лукашенко підписав указ про приєднання Білорусі до Ради миру
Данія попередила: розбрат у ЄС посилює позиції Росії
Данія попередила: розбрат у ЄС посилює позиції Росії
Литва утримує додаткові сили на білоруському кордоні
Литва утримує додаткові сили на білоруському кордоні
Axios: Трамп планує зустріч із Зеленським у Давосі
Axios: Трамп планує зустріч із Зеленським у Давосі
Зазіхання США на Гренландію. Президент Фінляндії спрогнозував три можливі сценарії
Зазіхання США на Гренландію. Президент Фінляндії спрогнозував три можливі сценарії
Макрон звинуватив США у спробі послабити Європу
Макрон звинуватив США у спробі послабити Європу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua