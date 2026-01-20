Данія попередила: розбрат у ЄС посилює позиції Росії

Метте Фредеріксен закликала ЄС до єдності напередодні надзвичайного саміту щодо мит США

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що розкол усередині Європейського Союзу посилить позиції Росії та зробить континент більш уразливим до зовнішнього тиску. Про це вона сказала на тлі підготовки до надзвичайного саміту ЄС, присвяченого загрозам торговельних мит з боку США. Про це повідомляє «Главком».

Фредеріксен наголосила, що європейська єдність є «єдиним шляхом уперед» для Союзу, особливо в умовах одночасного тиску з боку Вашингтона та агресивної політики Москви.

«Якщо ми почнемо серйозно розколюватися, то Росії на сході, яка безпосередньо загрожує Європі, буде надто легко завдати нам шкоди», – сказала вона, маючи на увазі необхідність спільної позиції ЄС у відповідь на дії США щодо Гренландії.

У четвер, 22 січня, прем’єрка Данії візьме участь у надзвичайному саміті Євросоюзу, де лідери обговорюватимуть оголошене Дональдом Трампом підвищення мит для низки європейських країн.

Фредеріксен відверто визнала, що не очікує повної одностайності серед держав-членів. «Я не вірю, що всі країни ЄС скажуть одне й те саме. Ми теж не робимо цього, коли йдеться про Україну. Є ті, хто відверто протидіє Європі», – зазначила вона.

Попри це, за її словами, ЄС має бути готовим до рішучої економічної відповіді, якщо США розпочнуть торговельну війну. «Головне – бути готовими, якщо 1 лютого розпочнеться торговельна війна. Але якщо США розпочнуть торговельну війну, Європа повинна відповісти», – підкреслила прем’єрка Данії.

Водночас вона висловила надію, що ескалації вдасться уникнути, оскільки мита завдадуть шкоди економікам обох сторін. «Я сподіваюся, що торговельна війна ніколи не стане реальністю, бо вона вдарить по нашій економіці та, втім, по американській економіці теж», – додала Фредеріксен.

Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити нові мита проти низки європейських країн – Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів і Фінляндії – через відмову погодитися на приєднання Гренландії до США.

За його планом, із 1 лютого мита мають скласти 10%, а з 1 червня зрости до 25%. Це вже спричинило падіння акцій європейських автовиробників, люксових брендів, фармацевтичних та енергетичних компаній. Найвразливішими секторами вважаються автомобільна промисловість і фармацевтика: експорт ліків із ЄС до США за перші три квартали 2024 року сягнув 84,4 млрд євро. Паралельно ЄС готує можливі контрзаходи, а дискусія про стратегічну автономію Європи та зменшення залежності від США знову набула актуальності.