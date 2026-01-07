У РФ обвалилися продажі іномарок

«Росіяни практично перестали купувати закордонні автомобілі»

Сумарні обсяги продажів автомобілів іноземного виробництва в Росії впали майже на 40%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На тлі різкого подорожчання авто, жорсткої грошово-кредитної політики Центробанку, зниження доступності автокредитів і регулярного підвищення утильзбору попит на іномарки в Росії зник. Продажі іноземних автомобілів за підсумками 2025 року скоротилися більш ніж на 500 тис. одиниць.

«Росіяни практично перестали купувати закордонні автомобілі», – сказав глава громадської системи забезпечення безпеки дорожнього руху Костянтин Крохмаль.

Подібна динаміка практично не позначилася на реалізації російських машин, додав він. У 2025 році, як і за підсумками 2024-го, в країні було реалізовано в цілому близько 800 тис. таких авто.

Попит на них багато в чому забезпечують представники таксі, таксопарки, перевізники. Вони зобов'язані купувати вітчизняні авто з урахуванням вимог влади, пояснив Крохмаль. Інтерес же з боку звичайних громадян до подібного роду машин залишається не найвищим, підсумував експерт.

До слова, компанія «Нижегородські Легкові Автомобілі» отримала декларації відповідності на три моделі – седан Volga C50 і кросовери K40 і K50. Усі вони будуть побудовані на базі китайських автомобілів Geely.