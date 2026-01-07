Про що домовилися в Парижі

Поки Путін не демонструє жодного бажання йти на переговори. Але...

Є дві новини: хороша – ЄС та США на цьому етапі готові грати в спільну гру. Погана – позиція Путіна поки незмінна – продовжувати війну.

• 1 •

Збереження і фінансування 700- тисячної української армії наш головний козир: Європа не бачить своєї безпеки від Росії без нас (якщо завтра війна в Європі, їх можуть захистити тільки ЗСУ. І цей пункт головний в питанні безпеки ЄС на весь 2026-28 роки (далі, можливо, щось у них і зʼявиться).

• 2 •

Тепер головне питання чи зможемо ми витиснути максимум із цього, єдиного нашого козиря. Максимум – це вступ до ЄС і фінансування (тому я й пишу про 2026-28рр, які є критичними для Європи). Всі інші речі, як то британсько-французбкі миротворці – це антураж.

• 3 •

Поки Путін не демонструє жодного бажання йти на переговори (про це я писав вчора, лінк буде в коментарях). Але після Венесуели, ми маємо тримати кулаки за таку ж швидку війну в Ірані. Якщо США та Ізраїлю вдасться, у Росії виникнуть серйозні нафтові проблеми в перспективі шести-девʼяти місяців. І це, в свою чергу посилить переговорні позиції США проти Китаю та, можливо, змусить Путіна зрозуміти «реалії на землі». Але поки це футурологія. Тому поки Путін буде і далі тягнути час.