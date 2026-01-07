Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Про що домовилися в Парижі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Поки Путін не демонструє жодного бажання йти на переговори. Але...

Є дві новини: хороша – ЄС та США на цьому етапі готові грати в спільну гру. Погана – позиція Путіна поки незмінна – продовжувати війну.

• 1 •

Збереження і фінансування 700- тисячної української армії наш головний козир: Європа не бачить своєї безпеки від Росії без нас (якщо завтра війна в Європі, їх можуть захистити тільки ЗСУ. І цей пункт головний в питанні безпеки ЄС на весь 2026-28 роки (далі, можливо, щось у них і зʼявиться).

• 2 •

Тепер головне питання чи зможемо ми витиснути максимум із цього, єдиного нашого козиря. Максимум – це вступ до ЄС і фінансування (тому я й пишу про 2026-28рр, які є критичними для Європи). Всі інші речі, як то британсько-французбкі миротворці – це антураж.

• 3 •

Поки Путін не демонструє жодного бажання йти на переговори (про це я писав вчора, лінк буде в коментарях). Але після Венесуели, ми маємо тримати кулаки за таку ж швидку війну в Ірані. Якщо США та Ізраїлю вдасться, у Росії виникнуть серйозні нафтові проблеми в перспективі шести-девʼяти місяців. І це, в свою чергу посилить переговорні позиції США проти Китаю та, можливо, змусить Путіна зрозуміти «реалії на землі». Але поки це футурологія. Тому поки Путін буде і далі тягнути час.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Європа переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська, що діють на південь і південний захід від Костянтинівки, ЗСУ тримають оборону
Костянтинівка під тиском: що задумав ворог
5 сiчня, 11:03
У Харкові внаслідок російського удару постраждало понад 30 людей
Удар по Харкову: виявлено тіло хлопчика, який був під завалами з мамою
2 сiчня, 21:31
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
28 грудня, 2025, 23:15
У 2026 році, імовірно відбудеться розкол в ЄС з приводу санаційної політики
Чого чекати Україні від переговорів у 2026 році
27 грудня, 2025, 18:15
Миколай Сєрга презентує кліп на пісню «Бога тінь»
«Культурні сили» презентували кліп на пісню Миколая Сєрги «Бога тінь» (відео)
25 грудня, 2025, 13:48
Кожакін (крайній ліворуч) брав участь у публічній зустрічі з учасником російського вторгнення в Україну Романом Гришиним
Чемпіон світу з плавання потрапив у базу «Миротворця»
25 грудня, 2025, 11:41
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський звертаються до медіа на пресконференції
«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом
15 грудня, 2025, 21:31
Малюк посилює санкції
Малюк посилює санкції
11 грудня, 2025, 15:16
Переговори між США, Україною та РФ ще попереду
Найскладніші «10 метрів» у переговорах ще попереду
8 грудня, 2025, 12:47

Вадим Денисенко

Про що домовилися в Парижі
Про що домовилися в Парижі
Обмін Тайваню на Україну? Новий міф роспропаганди після Венесуели
Обмін Тайваню на Україну? Новий міф роспропаганди після Венесуели
Удари по Венесуелі: слабке місце тіньового флоту Росії
Удари по Венесуелі: слабке місце тіньового флоту Росії
Україна-2026. Прогноз
Україна-2026. Прогноз
Головне досягнення переговорів Зеленського і Трампа
Головне досягнення переговорів Зеленського і Трампа
Прогноз-2026. Росія
Прогноз-2026. Росія

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
Вчора, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua