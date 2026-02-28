Головна Думки вголос Вадим Денисенко
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Війна в Ірані. Які варіанти є для нас найгіршими і найкращими

Ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
фото: Getty Images

Українцям у цій війні дуже важлива лише одна річ

Ізраїль та США розпочали війну в Ірані. Дуже важливо дивитися на цю війну не ідеалістично (добро проти зла), а прагматично, виходячи з наших переговорів Якщо дуже коротко:

• 1 •

Росія ставить на затягування цієї війни. Кремлю потрібна довга війна, яка зробить три речі:

  • Підніме ціни на нафту;
  • Дасть можливість Росії зіграти в посередника, який вчора продав Ірану зброї на 300 млн, а сьогодні пропонуватиме стати гарантом якихось домовленостей;
  • А це, в свою чергу, дозволить розірвати тему війни в Україні і ширших американо-російських стосунків (повторити сирійський фінт 2015 року).

• 2 •

Війна в Ірані, напевне, найголовніший шанс для Трампа вийти з сильними картами на переговори з КНР і зламати гру антитрампівської «фронди» всередині США. Вся зовнішньополітична гра Білого дому останніх місяців полягала в тому, щоб стати гравцем номер один по світовій логістиці нафти і впливам на ціноутворення на вуглеводні. Іран важливий елемент цієї гри.

Якщо американцям вдається «підпорядкувати» собі нафтогазову галузь Ірану – це заявка на успіх. Всі інші варіанти не мають такого високого значення.

• 3 •

Нам, у цій війні дуже важлива лише одна річ – щоб ця війна була короткою і Росія не змогла навʼязати себе, як посередника.

Поговорити про демократію, звичайно, можна, але напередодні можливої появи Китаю в переговорній групі, варто не забувати, що термін «вісь зла» не обовʼязковий зараз.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна переговори Іран Ізраїль США Дональд Трамп

