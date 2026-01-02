Удар по Харкову: виявлено тіло хлопчика, який був під завалами з мамою

За попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика

У Харкові російські війська завдали удару по житловому будинку. Рятувальники виявили тіло дитини під завалами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

«За попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю. Інформація зʼясовується Пошуково-рятувальна операція в Харкові триває», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Згодом у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Зокрема, очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

Також Міноборони РФ цинічно заявило, що окупанти нібито не атакували багатоповерхівку у Харкові.