Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Наразі російські мільярдери дуже тісно інтегровані у функціонування воєнної машини 

Попри те, що за час повномасштабного вторгнення в Україну кількість мільярдерів у РФ лише зросла, їхній реальний вплив на державні рішення було остаточно нівельовано. Протягом 25 років Володимир Путін вибудовував систему, у якій найбагатші люди країни стали повністю залежними від Кремля, позбавленими права на власну позицію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Західні санкції, всупереч очікуванням, не спровокували бунт еліт. Навпаки, поєднання зовнішнього тиску та внутрішніх преференцій від влади змусило великий бізнес стати «мовчазною опорою» режиму. Тих, хто наважився на публічний протест, чекала доля Олега Тінькова: після критики війни його змусили продати банківські активи за безцінь (лише за 3% від вартості), погрожуючи націоналізацією.

Сучасна ситуація кардинально різниться від 1990-х років. Якщо раніше олігархи рівня Бориса Березовського могли впливати на політичний курс та вибір наступників, то сьогодні вони перетворилися на виконавців волі президента. Це стало очевидним під час зустрічі в Кремлі 24 лютого 2022 року, де бізнес-еліта, попри очевидний страх за свої капітали, не висловила жодних заперечень проти початку війни.

Наразі російські мільярдери інтегровані у функціонування воєнної машини. Вихід західних брендів з російського ринку дозволив лояльним до влади підприємцям задешево отримати прибуткові активи. Це сформувало новий прошарок бізнесменів, чий добробут тепер нерозривно пов’язаний із продовженням агресії та ізоляцією країни, оскільки їхнім головним побоюванням є повернення колишніх власників та правових норм.

Як відомо, один із найбільш наближених до російського президента посадовців, Дмитро Козак, на другий день повномасштабного вторгнення відкрито виступив проти волі Володимира Путіна. Як повідомляє The New York Times, Козак відмовився транслювати вимогу Кремля щодо повної капітуляції України під час переговорів.

За інформацією журналістів, Козак заявив Путіну, що не розуміє стратегічної мети війни. Коли напруга досягла піка, чиновник підкреслив, що готовий до арешту чи навіть розстрілу, але не виконуватиме наказ. З’ясувалося, що цю розмову через гучний зв’язок чули інші представники кремлівської верхівки.

Нагадаємо, Росія планує створити «буферну зону» вздовж лінії фронту з Україною і погрожує воєнними діями, якщо Київ та його західні партнери відмовляться від «серйозних переговорів». Президент Росії Володимир Путін критикує Європу за тиск на Росію та відсутність рівноправного ставлення після розпаду СРСР. 

Путін назвав вторгнення в Україну боротьбою за «історичні» землі та пообіцяв, що у разі відмови Києва та його західних союзників від діалогу Кремль «доб’ється звільнення своїх історичних земель у воєнний спосіб».

Теги: росія санкції путін олігархи

