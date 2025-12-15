Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський звертаються до медіа на пресконференції
фото: AP

Володимир Зеленський відреагував на неточність

У Німеччині під час спільної пресконференції президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца трапився курйоз. Так перекладачка передала слово troops (війська) як «трупи», що змусило президента України зупинити промову та виправити переклад. Про це повідомляє «Главком».

Під час виступу Зеленського було сказано: «Трупи НАТО та ЄС будуть забезпечувати перемирʼя», на що як президент, так і присутні в залі звернули увагу і сприйняли це як кумедну мовну помилку.

Володимир Зеленський відреагував на неточність.

«Трішечки, напевно, були помилки з перекладом… Україномовні люди зрозуміли, про що я», – зауважив президент із посмішкою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Про це він сказав під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок, 15 грудня.

Також Володимир Зеленський у вівторок, 16 грудня, прибуде з офіційним візитом до Нідерландів. Президента України прийме виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схооф у Гаазі. Разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції прем'єр-міністра Катсгейс.

Читайте також:

Теги: Німеччина Володимир Зеленський президент переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу»
Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу»: про що говорили
20 листопада, 23:26
Газ у Європі дешевшає після згоди Зеленського працювати над мирним планом
Мирний план США та РФ вплинув на газовий ринок Європи
21 листопада, 13:16
Лівітт: Ми хочемо, щоб ця війна завершилася, і саме над цим президент і його команда наполегливо працюють
Критики мирного плану США нічого не розуміють або заробляють на війні – Білий дім
25 листопада, 02:32
Ціни на нафту зростають після місячного мінімуму на тлі переговорів щодо України
Світові ціни на нафту пішли вгору після падіння до мінімуму за місяць
26 листопада, 12:22
«Путін використовує війну для тиску на фронті та цивільних», – глава МЗС Естонії
МЗС Естонії: Путін відчуває «запах крові» і не прагне миру
27 листопада, 11:26
Путін не бажає закінчувати війну в Україні
Путін готовий чекати, поки Україна погодиться на його умови – ABC News
2 грудня, 04:11
Володимир Зеленський акцентував, що в документі мають бути конкретні відповіді на те, що найбільше турбує українців
Гарантії безпеки. Глава держави розповів про розмову з американцями
11 грудня, 19:36
США ведуть переговори про ядерне роззброєння з Росією та Китаєм
Трамп: США обговорюють денуклеаризацію з Росією та Китаєм
12 грудня, 09:42
Наслідки атаки на цивільне судно в порту Чорноморськ
Удар по порту Чорноморськ: Зеленський показав світлини пошкодженого судна
12 грудня, 18:31

Події в Україні

Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу
«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом
«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом
Відключення світла 16 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Відключення світла 16 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
На війні загинув фотограф і письменник Юрко Костишин, відомий як «Кіт Характерник»
На війні загинув фотограф і письменник Юрко Костишин, відомий як «Кіт Характерник»
Президент України підписав укази про нові призначення суддів
Президент України підписав укази про нові призначення суддів
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua