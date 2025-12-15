«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом

Володимир Зеленський відреагував на неточність

У Німеччині під час спільної пресконференції президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца трапився курйоз. Так перекладачка передала слово troops (війська) як «трупи», що змусило президента України зупинити промову та виправити переклад. Про це повідомляє «Главком».

Під час виступу Зеленського було сказано: «Трупи НАТО та ЄС будуть забезпечувати перемирʼя», на що як президент, так і присутні в залі звернули увагу і сприйняли це як кумедну мовну помилку.

Перекладачка переплутала troops (контингент) із трупами pic.twitter.com/fdMy7PXHuJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 15, 2025

Володимир Зеленський відреагував на неточність.

«Трішечки, напевно, були помилки з перекладом… Україномовні люди зрозуміли, про що я», – зауважив президент із посмішкою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оцінив переговори з представниками США як продуктивні та підкреслив важливість гідного миру для України. Про це він сказав під час закриття німецько-українського бізнес-форуму в Берліні в понеділок, 15 грудня.

Також Володимир Зеленський у вівторок, 16 грудня, прибуде з офіційним візитом до Нідерландів. Президента України прийме виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схооф у Гаазі. Разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції прем'єр-міністра Катсгейс.