Малюк посилює санкці

Україна дронами СБУ пред'явила контрновацію і повертає процес у цивілізоване русло

Як відомо, мир близький як ніколи. Про це говорять буквально всі. Заважають якісь дрібні деталі. Незначні.

Якісь там території. Щось там щодо гарантій безпеки. Якісь там військові та економічні союзи. Мікроскопічні уточнення щодо армії. І т.д.

У такій ситуації важливий кожен аргумент. Тому не треба соромитися, треба нагадувати.

1. В якості щоденної рутини можна знайомити партнерів зі статистикою СБС. Цифри останніх днів вказують, що тиск російських військ зріс, проте тільки зусиллями СБС за добу вибивається вже 400+ російських солдатів.

Командувач СБС Роберт Бровді спрогнозував, що за місяць-два цифри щоденних втрат зростуть до 500.

Батальйон на добу. Дивізія на місяць. Тільки СБС.

Це нова «карта», яка зростає в масті і стає козирною.

2. Видання The Wall Street Journal опублікувало великий матеріал про епічну операцію «Павутина», яку 1 червня 2025 року провела СБУ. Усі бажаючі можуть освіжити в пам'яті та ознайомитися з цікавими подробицями. Хоча безпрецедентні втрати стратегічної авіації Росії важко забути.

Загальна канва – СБУ стрімко піднімається у світовому рейтингу спецслужб. Прямо порівняти не вийде, тому що умови різні. Але факт у тому, що Служба успішно працює в континентальному масштабі, на землі, на воді та в повітрі. Проти значно більш ресурсного і сильного супротивника. Поєднує як органічні функції контррозвідки, так і новопридбані ударні «спроможності».

Малюк «вводить санкції» з двох рук.

ЦСО «А» СБУ завдає вже хрестоматійних ударів БпЛА.

13-те Управління ДВКР працює морськими дронами «SeaBaby».

Якраз сьогодні разом з ВМСУ проведено чергову успішну операцію: кінетичні санкції наздогнали в Південнокримському океані третій танкер російського тіньового флоту.

Про нафту трохи нижче, що цікаво в бойовій складовій?

Відкриваємо, наприклад, африканські військові огляди. Три тижні тому на одному з флагманських профільних сайтів опублікували матеріал про морські дрони як про новий тренд в Африці.

Вся Нігерія, наприклад, страшенно пишається, що купила в американської компанії аж два безпілотних катери (дальність ходу – близько 750 км, що для українських реалій – взагалі ні про що, СБУ і ГУР працюють набагато далі). Збирається ними патрулювати в важкодоступних місцях, типу дельти річки Нігер і на озері Чад.

Південна Африка в 2024 році активізувалася в напрямку БЕК. У 2024 році Єгипет заявив про локалізацію виробництва патрульного безпілотника, створеного італійським концерном Leonardo і не чужими Україні кіпріотами Swarmly.

При цьому африканці чорним по білому пишуть: законодавцем мод у цій сфері є Україна.

3. Кінетичні санкції СБУ проти російського тіньового флоту – не тільки технологічні, але також організаційні та політичні новації, що змінюють ландшафт.

Вже підтверджено, що пошкоджений сьогодні танкер Dashan рухався з вимкненим транспондером і не мав прапора. Російські майданчики збрехали, що судно – гамбійське.

Інші видання написали про приписку на Коморських островах. Фактично судно дедвейтом 164 тис. тонн – нічиє.

Які там терористи на борту, які наркотики чи смертельні віруси – ніхто не знає і ніхто не несе жодної відповідальності.

У березні 2025 року танкер Dashan перевозив 140 тис. тонн нафти з Новоросійська до Порт-Саїда, коли якраз у протоці Дарданелли у нього зламався двигун. Тоді обійшлося без наслідків. Але якби наслідки були, наприклад, розлив цієї самої нафти, турки могли б кусати за хобот виключно себе.

По суті, це вже третій танкер без прапора, який став очевидним за 10 днів, який профільні турецькі структури «не помітили». Товариш Ердоган у делікатній ситуації. З цього приводу питання до Туреччини будуть навіть не в України, а в тих, хто є глобальними покровителями в питаннях безпеки морських перевезень і антиросійських санкцій – це британці і США. Турки це розуміють, тому обурюються дуже делікатно, для проформи.

СБУ з ВМСУ, по суті, створили вилку: або ви розбираєтеся з «тіньовим флотом» адміністративними заходами, або Південнокримський океан буде закритий для нього кінетичними санкціями. Це – нова реальність.

Танкер Dashan за рік перевіз близько 1,5 млн тонн російської нафти. Два танкери з попереднього інциденту (29 листопада) сумарно перевезли близько 2 млн тонн. Упевнений, що СБУ може випилювати танкери швидше, ніж їх будуватимуть корейці з китайцями.

Тобто, перспектива очевидна – російська перевалка нафти через Новоросійськ, Туапсе та інші канали перетвориться на тоненький струмочок. До того ж – переривчастий. Тут знову питання про Балтику. У європейських партнерів там на порядки більше можливостей, ніж у України.

4. На цьому тлі 8 грудня Путін видав дозвіл компанії, яка є спільною структурою «Роснефти» і Shell, провести певні операції з акціями Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), що знаходяться у її власності.

Галузеві експерти пишуть, що це прелюдія до формального виходу «Роснефти», що перебуває під санкціями, з проекту, щоб не створювати йому складнощів (нібито – на прохання Казахстану). Окремі казахські експерти вже заявили, що це допоможе захистити КТК від гніву України.

Раніше США зробили винятки з санкцій для КТК, але вони якраз не дозволили здійснювати маневри з частками.

Також це може бути вікном для Shell, тому що саме за такою схемою Путін дозволяв йти іноземним компаніям без особливого їх пограбування.

Цікаво поспостерігати, які формальні кроки будуть зроблені. Чи спробують перекласти частину «Роснефти» в іншу російську кишеню або поступляться пакетом реальному власнику.

Найбільш органічним претендентом на збільшення частки в КТК є американська «Шеврон». Бо вона нарощує видобуток на родовищах в Казахстані.

І незрозуміло, що буде з російськими правами на перекачування нафти. Адже до частки «Роснефти» було прив'язане право качати через КТК російську нафту з прикаспійських регіонів і Північного Кавказу.

Якщо акції перейдуть до американців, це породить ще більше чуток про те, що санкції проти «Лукойлу» і «Роснефти» - це благовидна форма передачі хабара від Кремля Білому дому у вигляді вуглеводневих активів.

Підсумок

Росія придумала новацію – масштабувала «тіньовий флот» як спосіб обходити правила. Україна дронами СБУ пред'явила контрновацію і повертає процес у цивілізоване русло.

Тепер питання – а що буде з усіма цими можливостями України після гіпотетичної заморозки? Україні є що пред'явити, як військовому союзнику.

Залишилося вирішити – з ким союз? Це – важливий компонент врегулювання і дуже предметна мотивація.