Ситуація в Росії: Путін повертає 1937 рік

Російські еліти знаходяться в очікувані, що завтра можуть прийти і за ними

Суркова затримано. Наступні Курченко та Медведчук.

Владислав Сурков багато років курував український напрямок в Кремлі і будував мережу зрадників. А заодно і курував фінансові потоки, в тому числі і на ОРДЛО.

Ключові гравці, які були задіяні в усіх цих процесах наступні:

Керівник 5 управління ФСБ генерал Бєсєда (зараз затриманий і знаходиться в СІЗО)

Сергій Курченко (за часів Суркова відповідав за економічний блок так званої «ЛДНР»

Віктор Медведчук (був головним проросійським політиком в Україні)

Віце-прем‘єр РФ Дмитро Козак (курував фінансові потоки так званої «ЛДНР» і відповідав за переговорний процес по мінським угодам).

Більш дрібні прізвища називати не будемо.

Отже, в РФ почалася кадрова чистка і Сурков – лише одна з імовірних жертв. Поки ми не розуміємо, як глибоко Путін вирішив зачистити політичну верхівку. Наразі, ключових гравців він не чіпає (ні керівника ФСБ, ні керівника розвідки, ні воєнну верхівку).

Але зараз всі еліти знаходяться в очікувані, що завтра можуть прийти і за ними. І, судячи з усього, рано чи пізно прийдуть. Путін переходить до умовного 37 року.

Поки, нам від цього і не добре і не погано. Потрібно слідкувати, що буде далі.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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