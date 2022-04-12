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    Думки вголос

    Ситуація в Росії: Путін повертає 1937 рік

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

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    Путін помститься Медведчуку, як покарав Суркова? - Ситуація в Росії: Путін повертає 1937 рік
    Путін помститься Медведчуку, як покарав Суркова?
    колаж з відкритих джерел

    Російські еліти знаходяться в очікувані, що завтра можуть прийти і за ними

    Суркова затримано. Наступні Курченко та Медведчук.

    Владислав Сурков багато років курував український напрямок в Кремлі і будував мережу зрадників. А заодно і курував фінансові потоки, в тому числі і на ОРДЛО.

    Ключові гравці, які були задіяні в усіх цих процесах наступні:

    • Керівник 5 управління ФСБ генерал Бєсєда (зараз затриманий і знаходиться в СІЗО)
    • Сергій Курченко (за часів Суркова відповідав за економічний блок так званої «ЛДНР»
    • Віктор Медведчук (був головним проросійським політиком в Україні)
    • Віце-прем‘єр РФ Дмитро Козак (курував фінансові потоки так званої «ЛДНР» і відповідав за переговорний процес по мінським угодам).

    Більш дрібні прізвища називати не будемо.

    Отже, в РФ почалася кадрова чистка і Сурков – лише одна з імовірних жертв. Поки ми не розуміємо, як глибоко Путін вирішив зачистити політичну верхівку. Наразі, ключових гравців він не чіпає (ні керівника ФСБ, ні керівника розвідки, ні воєнну верхівку).

    Але зараз всі еліти знаходяться в очікувані, що завтра можуть прийти і за ними. І, судячи з усього, рано чи пізно прийдуть. Путін переходить до умовного 37 року.

    Поки, нам від цього і не добре і не погано. Потрібно слідкувати, що буде далі.

    Читайте також: Домашній арешт Суркова адресований саме Мєдвєдєву?

    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти ФСБ війна путін СІЗО Сергій Курченко ОРДЛО Україна Владислав Сурков окупація Дмитро Козак #stoprussia
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    Ситуація в Росії: Путін повертає 1937 рік