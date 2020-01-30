У «Нафтогазі» поскаржились на Тимошенко, яка не допомагала в судах воювати з «Газпромом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Однією з причин, чому Тимошенко не погодилася виступати на засіданні Арбітражного суду – було її небажання розповідати деякі речі, - Вітренко

Використовувати Тимошенко як свідка було надто ризиковано, - вважає Юрій Вітренко

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко розповів в інтерв’ю «Главкому», що представники компанії довго вмовляли Юлію Тимошенко дати свідчення в Арбітражному суді, але згодом визнали це надто небезпечним.

Вітренко стверджує, що протягом усього процесу перемовин Юлія Володимирівна (прем’єр-міністр 2005, 2007-2010 роки, лідер партії «Батьківщина» - «Главком») поводилася підозріло, що й стало причиною їх припинення.

«Людина так дивно поводиться, хоча якщо кажуть, що Героя України таким треба давати, то, відповідно, вона мала б бути готова йти і захищати позицію країни в цьому арбітражі - як це зробив той же Діденко (Ігор Діденко - в 2008−2010 — 1-й заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» - «Главком»)», - пояснив Вітренко.

Виконавчий директор «Нафтозану» припускає, що однією з причин, чому Тимошенко не погодилася виступати на засіданні суду – було її небажання розповідати деякі речі.

«Там треба розповідати чесно, відповідати за свої слова. Якщо ви починаєте брехати, або щось не кажете, то це негативно впливає на рішення арбітрів», - зауважив виконавчий директор «Нафтогазу».

Нагадаємо, що «Газпром» погасив свій борг перед Україною, який його зобов’язали виплатити після рішення Стокгольмського арбітражу. Як відомо, загальна сума виплат становить $5 мільярдів.

Раніше повідомлялося, що колишній прибічник Юлії Тимошенко Михайло Бродський розповів, що в 2005 році Ющенко вимагав від неї віддати йому нафту та газ.

Читайте більше: