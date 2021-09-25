Я за місце не тримаюся, – Разумков про можливу відставку

Разумков повідомив, що наразі в Раді не ініціювали його відставку

Голова Верховної Ради не готовий іти на угоду з совістю заради збереження посади

Дмитро Разумков заявив, що не тримається за крісло голови парламенту. Якщо Верховна Рада прийме рішення звільнити його, він готовий піти з посади. Про це Разумков заявив у студії передачі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна», повідомляє «Главком».

Голова Верховної Ради не готовий іти на угоду з совістю заради збереження своєї посади.

«Я за місце не тримаюся, я про це говорив. Жодне місце не варте того, з чим ти йшов до людей, тих принципів, з якими ти йшов, і совісті. Буду стояти на тих позиціях, які у мене є. Змінювати їх не збираюся. Ухвалить Верховна Рада рішення відправити мене у відставку – піду. Але на угоду з совістю я точно йти не буду», – заявив Разумков.

Політик зазначив, що рішення про його відставку може ухвалити Верховна Рада після збору підписів народних депутатів.

«Вирішувати буде Верховна Рада. Поки що звернення до мене за підписними листами не було. Прийдуть за підписними листами – видам у той же день», – сказав Разумков.

До слова, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков посперечалися на рахунок того, чи допустимо ухвалювати закони з порушенням законних процедур.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.