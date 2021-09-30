Відставка спікера? ОПЗЖ висловила підтримку Разумкову

Чорний: «Дмитру Разумкову час піти з партії, яка давно себе скомпрометувала».

Депутат від «Опозиційної платформи – за життя» Віктор Чорний заявив, що підтримує відставку голови Верховної ради Дмитра Разумкова і зазначив, що політику варто залишити лави партії «Слуга народу». Мовляв, таким сильним особистостям не місце в партії, яка давно себе скомпрометувала, написав нардеп на сторінці у Facebook.

«Підтримую відставку Разумкова! Вважаю, що Дмитру Разумкову час піти з партії, яка давно себе скомпрометувала. Їхні дії та антиукраїнська позиція не відповідають обіцянкам передвиборчої кампанії. Разумков – сильний і досить самодостатній політик з гарною репутацією і високим рейтингом. Ця відставка тільки зміцнить довіру українців», – зазначив Чорний.

Нагадаємо, Разумков пояснив, чому не підтримав закриття каналів Медведчука. Наразі ці канали підтримують Разумкова.

До слова, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія попросив надати йому підписні листи щодо відкликання голови парламенту.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.