Разумков покритикував «слуг народу» за «жонглерство»

Разумков і Корнієнко посперечалися у студії Савіка Шустера

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков посперечалися на рахунок того, чи допустимо ухвалювати закони з порушенням законних процедур. Суперечка між політиками сталася в студії передачі «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна», передає «Главком».

Реагуючи на критику, що, мовляв, закон про статус олігархів був прийнятий з порушенням регламенту Верховний Ради, Корнієнко сказав, що це справа Конституційного суду вирішувати, у який спосіб був ухвалений закон – в законний чи незаконний.

На що Разумков відповів, що народні депутати зобов'язані у своїй діяльності користуватися виключно законними процедурами.

«Дотримання закону про регламент – це відповідальність головуючого на пленарному засіданні. Ми, народні депутати, живемо за трьома книгами – Конституція, регламент Верховної Ради і закон про комітети. Їх треба вивчити всім. І робити так, щоб їх не порушувати», – заявив спікер.

«А займатися жонглерством – це не у Верховній Раді. Це треба робити в інших місцях. Ми повинні приймати закони так, щоб вони працювали для всіх», – додав Разумков.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Законопроєкт №5599 був поданий у Раду президентом Володимиром Зеленським на початку червня. 23 вересня його підтримано остаточно.

Закон має назву «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Його підтримали 279 депутатів із фракцій «Слуга народу»(229 голосів) та груп «Довіра»(15), «За майбутнє»(18) і «Голос»(11).

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 «Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаними з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» за висновком до Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія).

У «Голосі» закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик.

Закон критикує опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиція вимагала повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція «Слуга народу» та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглися скороченого розгляду.