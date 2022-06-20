Стартовий капітал від ЄС. Що з ним робити

Кандидатство в ЄС дає купу доступів до знань, до технологій, до інвестицій, до ринків

Деякі країни хибно використали шанс від Євросоюзу

Надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС – це вже велика геополітична перемога.

Це можливість отримати стартовий капітал, аби зробити стрибок в розвитку країни. Але тут варто розуміти, що шлях модернізації залежить не лише від ЄС, а й від нашої суб’єктності. Україна має сама, з точки зору свого розвитку, прориватися. І це вже наше завдання показати себе, а не завдання Євросоюзу.

Для деяких країн євроінтеграція навпаки призвела до демодернізації країни. Як от вступ Болгарії в ЄС. Зараз це країна, яка виглядає біднішою, ніж Україна. Ключова їхня проблема в тому, що після вступу в ЄС, з Болгарії виїхали найпрогресивніші люди, уся університетська еліта.

Вони скористалися шансом, а в країні залишилися мафіозі й всі інші. У болгар була неправильна логіка. Вони хотіли, щоб їх просто забрали в ЄС, але це неправильний підхід.

Після вступу до ЄС подібна ситуація була в Чехії. Звідти до Німеччини виїхало 30% хірургів. Тому що хірург міг без проблем поїхати до німців і отримувати там космічні гроші, порівняно з тим, що мав вдома. А в Чехію ніхто не хотів приїхати на момент вступу, але пізніше це вирівнялося. Бо й у Чехії починали виростати зарплати хірургів.

Це дуже складний процес. Подивимося на турків. Часто закидають тезу, що Туреччина вже 40 років кандидат. Так, але подивіться на рівень розвитку Туреччини. Вона розвинулася фактично за рахунок усіх цих європейських інвестицій, на європейських ринках. Так вона не вступила, але вони однозначно просунулись вперед.

У цьому й суть, що кандидатство в ЄС дає купу доступів до знань, до технологій, до інвестицій, до ринків. І якби не можливості користуватися ними, то ці країни застоювалися в розвитку, так само як і ми.

Джерело: телеграм-канал Віктора Андрусіва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.