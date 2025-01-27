Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Україна може отримати гарантії безпеки і без НАТО

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Найбільш перспективним варіантом на заміну НАТО може бути формування повноцінної спільної політики безпеки та оборони ЄС»
фото з відкритих джерел

План «Б» на НАТО

Одним із ключових питань перемовин про мир буде вступ України до НАТО. Я радий, що багато політиків почали нарешті відверто говорити про те, що це рішення ніколи не підтримувалось нормально у країн-партнерів. Перспективи цього завжди були мізерні, зокрема, через позиції окремих країн: Туреччини, Німеччини, Угорщини, і в різний час в залежності від виборів ще інших. Однак, що ще важливіше: НАТО ніколи не було ефективним оборонним інструментом.

В світі гібридних загроз, ця організація розгубилась, і максимум до чого вдавалась до якихось спільних навчань. Так, стаття 5 важливий інструмент захисту, але ця стаття працює тільки за умови одностайного рішення. путіну завжди достатньо мати одного сателіта, щоб заблокувати діяльність цієї організації, а сьогодні він в нього не один. Тому ефективність цієї структури з часу розпаду Радянського Союзу завжди була під питанням.

Однак, для нас принциповим питанням завершення війни є гарантії безпеки, тобто що подібне не повториться. НАТО в цьому плані хоч і погана гарантія, але все ж таки гарантія і стримуючий фактор. Тому правильне питання, яке варто поставити сьогодні: якщо не НАТО, то які варіанти гарантій безпеки можуть бути?

Найбільш перспективним варіантом на заміну НАТО може бути формування повноцінної спільної політики безпеки та оборони ЄС, або простіше створення повноцінної європейської армії. Станом на сьогодні така політика існує, але виглядає досить убого. Її пріоритети фінансувати оборонні проекти країн-членів, реагувати на кризи, миротворчі операції тощо. Але ця політика не є повноцінною, тобто немає окремого органу, який нею займається, немає спільної інтеграції військових органів країн та збройних сил в єдину силу.

Зрозуміло, що квола політика оборони пов’язана з тим, що більшість (не всі) членів ЄС в НАТО, і їм не потрібне дублювання. Грубо кажучи, Трамп правий, коли звинувачує Європу в тому, що вона економить на обороні за рахунок США. Тепер коли він повернувся питання формування нормальної політики оборони може постати з новою силою.

Як це стосується нас? У путіна ніколи не викликало проблем питання нашого вступу в ЄС. Сьогодні це питання визначене, на відміну від питання нашого вступу в НАТО. Якщо Україна стає країною-членом ЄС, то бере участь у всіх його політиках, в тому числі в оборонній. Тобто, ЗСУ стають частиною «європейської армії» . За умови, що спільна оборонна політика покладає на всі країни відповідальність за спільне реагування на напад, Україна отримує гарантіє захисту в рамках цієї політики. Більше того, як член ЄС, ми можемо розміщувати в себе військові контингенти країн-членів, організовувати спільне виробництво тощо.

Все це має дуже серйозні перспективи, з огляду на ізоляціонізм Трампа, не кажучи вже про його погрози забрати Гренландію. Європейські лідери мають нарешті знайти свої «яйця» , і перестати жити в ілюзіях сподівання на США. В обставинах, коли США будуть зменшувати свою військову участь в Європі, цінність України тільки виростає. Наші збройні сили могли б стати основою цієї оборонної політики, а наші виробництва забезпечити нову європейську армію.

В підсумку, путін отримує не вступ України в НАТО, але не отримує нас беззахисними. Ми ж отримуємо гарантії безпеки в рамках ЄС, а не НАТО. Трамп отримує зменшення ролі США в безпеці ЄС. Щодо ядерної зброї, я нагадаю, що в ЄС ядерну зброю має Франція. Більше того, враховуючи позицію Британії, я не виключаю, що вона може приєднатись до такої оборонної політики, не будучи членом ЄС. Зрештою, США залишаються важливим учасником і гарантом миру і безпеки своїми силами в Європі, навіть в умовах зменшення своєї присутності і ролі НАТО.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін політика військові напад Україна погрози НАТО безпека Європейський союз війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Віктор Андрусів

Україна може отримати гарантії безпеки і без НАТО
Україна може отримати гарантії безпеки і без НАТО
Ізраїль – Хамас: до чого тут Україна?
Ізраїль – Хамас: до чого тут Україна?
Підсумки 2024 року. Чого ми навчилися у найважчий рік війни?
Підсумки 2024 року. Чого ми навчилися у найважчий рік війни?
Путін буде воювати далі – прогноз на 2025 рік
Путін буде воювати далі – прогноз на 2025 рік
Чому Трампу не вдасться досягнути миру
Чому Трампу не вдасться досягнути миру
Чи є шанс на мир у 2025 році?
Чи є шанс на мир у 2025 році?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
27K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
25K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
16K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
12K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua