Україна може отримати гарантії безпеки і без НАТО

План «Б» на НАТО

Одним із ключових питань перемовин про мир буде вступ України до НАТО. Я радий, що багато політиків почали нарешті відверто говорити про те, що це рішення ніколи не підтримувалось нормально у країн-партнерів. Перспективи цього завжди були мізерні, зокрема, через позиції окремих країн: Туреччини, Німеччини, Угорщини, і в різний час в залежності від виборів ще інших. Однак, що ще важливіше: НАТО ніколи не було ефективним оборонним інструментом.

В світі гібридних загроз, ця організація розгубилась, і максимум до чого вдавалась до якихось спільних навчань. Так, стаття 5 важливий інструмент захисту, але ця стаття працює тільки за умови одностайного рішення. путіну завжди достатньо мати одного сателіта, щоб заблокувати діяльність цієї організації, а сьогодні він в нього не один. Тому ефективність цієї структури з часу розпаду Радянського Союзу завжди була під питанням.

Однак, для нас принциповим питанням завершення війни є гарантії безпеки, тобто що подібне не повториться. НАТО в цьому плані хоч і погана гарантія, але все ж таки гарантія і стримуючий фактор. Тому правильне питання, яке варто поставити сьогодні: якщо не НАТО, то які варіанти гарантій безпеки можуть бути?

Найбільш перспективним варіантом на заміну НАТО може бути формування повноцінної спільної політики безпеки та оборони ЄС, або простіше створення повноцінної європейської армії. Станом на сьогодні така політика існує, але виглядає досить убого. Її пріоритети фінансувати оборонні проекти країн-членів, реагувати на кризи, миротворчі операції тощо. Але ця політика не є повноцінною, тобто немає окремого органу, який нею займається, немає спільної інтеграції військових органів країн та збройних сил в єдину силу.

Зрозуміло, що квола політика оборони пов’язана з тим, що більшість (не всі) членів ЄС в НАТО, і їм не потрібне дублювання. Грубо кажучи, Трамп правий, коли звинувачує Європу в тому, що вона економить на обороні за рахунок США. Тепер коли він повернувся питання формування нормальної політики оборони може постати з новою силою.

Як це стосується нас? У путіна ніколи не викликало проблем питання нашого вступу в ЄС. Сьогодні це питання визначене, на відміну від питання нашого вступу в НАТО. Якщо Україна стає країною-членом ЄС, то бере участь у всіх його політиках, в тому числі в оборонній. Тобто, ЗСУ стають частиною «європейської армії» . За умови, що спільна оборонна політика покладає на всі країни відповідальність за спільне реагування на напад, Україна отримує гарантіє захисту в рамках цієї політики. Більше того, як член ЄС, ми можемо розміщувати в себе військові контингенти країн-членів, організовувати спільне виробництво тощо.

Все це має дуже серйозні перспективи, з огляду на ізоляціонізм Трампа, не кажучи вже про його погрози забрати Гренландію. Європейські лідери мають нарешті знайти свої «яйця» , і перестати жити в ілюзіях сподівання на США. В обставинах, коли США будуть зменшувати свою військову участь в Європі, цінність України тільки виростає. Наші збройні сили могли б стати основою цієї оборонної політики, а наші виробництва забезпечити нову європейську армію.

В підсумку, путін отримує не вступ України в НАТО, але не отримує нас беззахисними. Ми ж отримуємо гарантії безпеки в рамках ЄС, а не НАТО. Трамп отримує зменшення ролі США в безпеці ЄС. Щодо ядерної зброї, я нагадаю, що в ЄС ядерну зброю має Франція. Більше того, враховуючи позицію Британії, я не виключаю, що вона може приєднатись до такої оборонної політики, не будучи членом ЄС. Зрештою, США залишаються важливим учасником і гарантом миру і безпеки своїми силами в Європі, навіть в умовах зменшення своєї присутності і ролі НАТО.