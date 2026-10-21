Словаччина відновить переговори з РФ щодо постачання газу й нафти – Reuters

Засідання пройде в Москві 26 жовтня

Словаччина відновить наступного тижня переговори з Росією про постачання енергоносіїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Російсько-словацька міжурядова комісія з економічного, наукового та технічного співробітництва проведе засідання в Москві 26 жовтня. Це буде перша зустріч з часу нападу Росії на Україну у 2022 році.

За словами представників МЗС країни, основна увага під час зустрічі буде приділена енергетиці, зокрема атомній, а також сільському господарству, екології, спорту та культурі.

Відновлення консультацій стало наслідком неодноразових візитів прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, зокрема у травні цього року. Погляди Фіцо виділяються серед 27 членів ЄС після поразки проросійського угорського лідера Віктора Орбана на квітневих виборах.

Нагадаємо, Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель не має наміру відмовлятися від цього рішення навіть на тлі нової енергетичної кризи та зростання цін.

Як повідомлялося, запаси природного газу в європейських сховищах опинилися на рекордно низькому рівні на тлі порушення світових постачань енергоносіїв через війну в Ірані. Через загрозу дефіциту взимку 2026-2027 років президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала лідерам ЄС розглянути створення стратегічних газових резервів.