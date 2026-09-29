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У США звільнено чоловіка, який провів десятиліття в камері смертників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У США звільнено чоловіка, який провів десятиліття в камері смертників
Суддя виніс постанову про звільнення під заставу Дугласа Стюарта Картера
фото: АР

Картера визнали винним у вбивстві Еви Олесен у 1985 році

Чоловіка, який десятиліття перебував у камері смертників у штаті Юта, звільнять після того, як ДНК-експертиза не підтвердила його причетності до злочину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

Суддя виніс постанову про звільнення під заставу Дугласа Стюарта Картера, якого визнали винним у вбивстві Еви Олесен у 1985 році. Жінка була поранена ножем у спину, живіт і шию, а потім застрелена у потилицю у своєму будинку.

Звільнити 71-річного Картера вирішили після того, як аналіз ДНК, проведений на початку цього місяця, виключив його причетність до слідів крові на дверній ручці та генетичного матеріалу на руків’ї ножа, яким було скоєно вбивство.

Речових доказів, які б пов’язували його з місцем злочину, не було. Однак присяжні визнали Картера винним на підставі його зізнання та свідчень двох людей, які стверджували, що він хвалився вбивством пані Олесен – тітки начальника поліції. Згодом обидва свідки змінили свої свідчення.

Минулого року Верховний суд штату постановив провести новий судовий розгляд, посилаючись на «численні випадки умисних порушень» з боку слідчих, тоді як Картер під час перебування під заставою, продовжує стверджувати свою невинність і заявляє, що його підписане зізнання було отримано під примусом.

1987 року Верховний суд Юти скасував смертний вирок через помилку в інструкціях для присяжних. Після повторного розгляду 1992 року Картера знову засудили до смерті, а подальші апеляції відхиляли.

До слова, у Японії у 2025 році було страчено чоловіка, який убив дев'ятьох людей у ​​2017 році. Це був перший випадок застосування смертної кари в країні з 2022 року.

Теги: суд США

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