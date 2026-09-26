Трамп благословляє Путіна на подальшу агресію – WSJ

Трамп може розглядати повернення Путіна до міжнародної дипломатії як спосіб створити додаткові умови для припинення війни в Україні

Участь у саміті G20 дасть Путіну можливість показати росіянам, що він більше не є вигнанцем на світовій арені

Президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться у грудні у Флориді. Це виглядає як благословення на агресію Росії проти НАТО. Про це в редакційній статті пише The Wall Street Journal, інформує «Главком».

Як зазначає видання, Путін фактично залишається ізольованим з боку Заходу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Тому участь у міжнародному саміті, на думку редакції WSJ, може стати для Кремля можливістю продемонструвати російській аудиторії повернення Путіна до кола світових лідерів.

«Запрошення США дасть Путіну можливість показати росіянам, що він більше не є вигнанцем на світовій арені», – ідеться у публікації.

Журналісти припускають, що Трамп може розглядати повернення Путіна до міжнародної дипломатії як спосіб створити додаткові умови для припинення війни в Україні. Водночас автори статті нагадують про попередню зустріч двох президентів на двосторонньому саміті на Алясці у серпні 2025 року, після якої Путін не змінив своїх дій щодо війни.

Паралельно, як нагадує WSJ, у Європі посилюються побоювання щодо подальших дій Росії проти держав НАТО. Журналісти зокрема згадують інцидент у німецькому аеропорту Лейпцига у серпні, безпілотник із вибухівкою міг становити небезпеку для людей. Тоді трагедії вдалося уникнути через несправність вибухового пристрою.

Цього тижня Данська служба військової розвідки також попередила, що Росія у найближчі місяці може перевірити готовність НАТО до реагування за допомогою «обмеженої військової» атаки. У відомстві зазначили, що метою такого кроку могло б бути послаблення європейської підтримки України та створення розколу всередині Альянсу.

The Wall Street Journal зазначає, що данське попередження не є поодиноким: останнім часом подібні сигнали надходили і від інших європейських високопосадовців. За словами авторів, схожі оцінки також чули американські конгресмени, які отримували закриті брифінги від представників розвідки США.

На цьому тлі редакція ставить питання про те, якою буде реакція Вашингтона у разі російської атаки на державу НАТО.

«Запрошення диктатора на саміт G-20 є морально образливим. Ще гірше те, що це може змусити росіянина подумати, що йому зійде з рук цілеспрямований напад на НАТО», – наголошують журналісти.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що російського диктатора Володимира Путіна офіційно запрошено на саміт G20.

До слова, помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков прокоментував можливість участі очільника Кремля у саміті G20 у Маямі, де з ним готовий зустрітися президент України Володимир Зеленський. За його словами, рішення про поїздку Путіна наразі немає.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче, аби Володимир Зеленський і Володимир Путін знайшли компроміс.