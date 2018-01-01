У РФ розповіли про плани у відповідь на «кремлівський список» США

У Росії ще не готові відповісти США

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що РФ не планує відповісти на так звану «кремлівську доповідь» Міністерства фінансів Сполучених штатів Америки. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Известия». «Ми звернули увагу на сигнали високопоставлених представників вашингтонської адміністрації, що



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У Росії ще не готові відповісти США

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що РФ не планує відповісти на так звану «кремлівську доповідь» Міністерства фінансів Сполучених штатів Америки. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Известия».

«Ми звернули увагу на сигнали високопоставлених представників вашингтонської адміністрації, що після появи цих списків можливе введення додаткових санкцій», – заявив заступник міністра.

На запитання, чи буде Росія відповідати на цей список, Рябков відповів: «Ніякого сигналу, який щось додавав би в наше сприйняття американської санкційної політики як невиправданої, нелегітимної та контрпродуктивної, ми не бачимо і ставимося до цього списку спокійно. Але треба оцінити наслідки з точки зору його застосування».

Раніше повідомлялося, що Конгрес США наполягатиме на оприлюдненні закритої частини так званого «кремлівського списку».

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.

Після того Порошенко заявив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів. Також повідомлялося, що Європейський союз проаналізував «кремлівську доповідь» США, але поки не планує складати такий самий список.

Пізніше міністр фінансів США Стівен Мнучин повідомив, що на основі «кремлівської доповіді» будуть введені нові санкції проти Росії.

Міністерство фінансів США визнало, що вони використали рейтинг 200 найзаможніших російських бізнесменів за версією журналу Forbes для незасекреченої частини «кремлівської доповіді».