Найгірше платять за комуналку жителі Луганщини і Херсонщини

Найкраще платять за комуналку у Хмельницькій області та у Києві

Найгірше за житлово-комунальні послуги розраховуються українці, які живуть у Луганській та Херсонській областях. Про це свідчать дані Держстатистики. Зокрема, за даними Держстатистики, з початку року рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у Луганській області становить 53,8% нарахованих сум



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Найкраще платять за комуналку у Хмельницькій області та у Києві

Найгірше за житлово-комунальні послуги розраховуються українці, які живуть у Луганській та Херсонській областях. Про це свідчать дані Держстатистики.

Зокрема, за даними Держстатистики, з початку року рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у Луганській області становить 53,8% нарахованих сум та у Херсонській — 62% нарахованих сум, що є найгіршими показниками по Україні.

Також погано розраховуються за комуналку у Донецькій області — 64,3%, Харківській — 65,4%, Дніпропетровській — 67,9%, Запорізькій — 68,2%, Кіровоградській — 68,4%, Полтавській — 68,6% та Чернівецькій — 68,7% областях.

При цьому найкраще платять за комуналку у Хмельницькій області — 90,3%, місті Києві — 88,3% та Львівській області — 88,4% нарахованих сум.

Станом на кінець березня найбільшу заборгованість із оплати комунальних послуг українці мали за газ, централізоване опалення та гарячу воду.

Також повідомлялося, що борг за газ споживачів Дніпропетровської області зріс на 19%.

Окрім цього, на Закарпатті протягом року борги за газ зросли майже вдвічі.

Також на Сумщині борги за газ з початку року перевищили 417 млн грн.

Зокрема, на Вінниччині в опалювальний період майже втричі зросли борги за газ.

У квітні на Хмельниччині майже вісім тисяч боржників отримали попередження про відключення газу.

На Запоріжжі борги за газ бюджетних установ з початку року зросли у три рази.

Нагадаємо, що й борг киян за водопостачання перевищив 303 млн грн.