Чому Україна зобов'язана вигравати і війну, і мир одночасно

Треба вирощувати і підтримувати альтернативи, аби у влади не було відчуття вседозволеності

«Спочатку виграйте війну, а потім – мир», – радить експосол США в Україні Вільям Тейлор.

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Мушу з ним не погодитись.

Бо зараз ми знаходимося в ситуації, коли треба вигравати і війну, і мир одночасно. Коли одночасно з допомогою фронту треба рубати на корню будь-які російські моделі (на кшалт «суверенной демократии»), треба боротися за свободу слова, за цінності і справедливість. Треба вже зараз бити по руках тих, хто тягнеться до наживи під час війни, а по пиці (умовно кажучи) – тих, хто прагне «мʼякої форми диктатури».

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Треба, зрештою, вирощувати і підтримувати альтернативи, аби у влади не було відчуття вседозволеності.

Тільки тоді ми переможемо глобально. І тільки тоді у нас є шанс на ефективне врядування і демократичний розвиток.