Меркель несподівано заговорила про необхідність переговорів задля миру в Україні – ЗМІ

Вона вважає, що робила достатньо, щоб війни не було

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яку в Бундестазі називають відповідальною за початок війни в Україні, закликає до відкритих дебатів щодо врегулювання російської агресії проти України. Також вона переконана, що робила достатньо, аби війни не було. Таку заяву вона зробила під час заходу на Лейпцизькому книжковому ярмарку. Про це повідомляють Die Welt і Tagesschau.

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«Для мене було б важливо, принаймні, я завжди намагалася, щоб ми не надто звужували свої думки», – сказала політикиня у відповідь на запитання про те, як завершити війну.

Далі вона заговорила, що коли хтось на кшталт колишнього голови Мюнхенської безпекової конференції Вольфганга Ішингера говорить, що ми повинні розуміти в якийсь момент нам також доведеться вести переговори, то «ми не повинні одразу ж шипіти на нього».

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«Це не завжди люди, які говорять по-путінськи», – сказала Меркель, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

Вона також сказала, що хотіла б купувати газ у когось, окрім Росії, коли була на посаді, але у Росії було найдешевше.

«Я б краще воліла, щоб газ імпортувався з Великої Британії та Норвегії, як ми робили раніше, та Нідерландів. Але їх уже не було. Питання для нас було: дорожчий СПГ – на третину дорожчий – чи дешевший російський газ», – сказала колишня канцлерка.

Проте вона вважає, що робила достатньо, аби цієї війни не сталося, і «той факт, що це не вдалося, не є доказом того, що це було неправильно».

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Зазначимо, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН - Федеральний хрест Ордену За заслуги. До неї цієї нагороди відзначалися лише два колишні глави урядів, повідомляє Politico.