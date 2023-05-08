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Чим може закінчитися війна: чотири сценарії (інфографіка)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чим може закінчитися війна: чотири сценарії (інфографіка)
ЗСУ можуть повернути всі окуповані території, зокрема Донбас та Крим
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський заявляв, Україна хоче вже цьогоріч отримати абсолютну військову перемогу над Росією

Поки Росія за всіма ознаками готується до затяжної війни, Україна називає 2023рік вирішальним і має намір зробити все для повернення територій. Військова перемога України над окупантами – один із чотирьох основних сценаріїв закінчення війни, які розглядають наші та західні аналітики. Детальніше про ці сценарії і що вони означатимуть для всіх сторони конфлікту – на інфографіці «Слово і діло» (за даними Центру протидії дезінформації).

Чим може закінчитися війна: чотири сценарії (інфографіка) фото 1

Ідеальний сценарій, якого, як заявляв Володимир Зеленський, Україна хоче досягти вже у 2023 році – абсолютна військова перемога над Росією: це означатиме повернення всіх окупованих територій, зокрема Донбас та Крим.

Винятково своїми силами Україна не зможе реалізувати такий сценарій – потрібна стабільна військова та фінансова підтримка західних союзників. «Якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів – то ми, звісно, можемо програти. Але головне, що ми втрачатимемо наших людей. Це буде ще один виклик для нашої країни. Найбільша проблема, яка може статися – слабкість усередині нашої країни. Я навіть не хочу думати про те, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій ситуації, як зараз. Це було б жахливо», – казав президент на пресконференції, присвяченій роковинам повномасштабного вторгнення.

Для РФ військова поразка цілком реально може обернутися крахом системи влади, активізацією опозиційних сил і навіть можливим розпадом країни.

Такі ж наслідки країну-агресорку чекають у разі насильницької втрати влади Путіним – це може статися внаслідок його смерті, революції в Росії або «дворцового перевороту». Війна в такому разі відразу закінчиться, оскільки у РФ не буде можливості її вести в умовах внутрішнього хаосу.

Як зазначають у ЦПД, за такого сценарію у Росії певний час не буде сильної центральної влади, опозиція отримає можливість перезавантажити внутрішній та зовнішньополітичний курс, а суб'єкти федерації боротися за свою незалежність.

Менш імовірним, ніж рік тому, вже виглядає найнегативніший сценарій – військова перемога Росії над Україною. Такий варіант передбачає, що окупанти переходять у наступ та захоплюють інші міста України, змушуючи владу погодитись на капітуляцію. Що згодом означатиме поглинання України Росією.

Поразка України мала б катастрофічні наслідки: під загрозою російської агресії відразу опинилися б країни східної Європи. Крім того, у разі перемоги Росія могла б створити антизахідну коаліцію з такими авторитарними та диктаторськими режимами як Іран, Сирія, Північна Корея та Китай.

Насправді «великий» зимовий наступ країни-агресорки, на який усі чекали на початку року, виявився не таким масштабним і при цьому провальним. Війська РФ зосередилися на захопленні Донбасу, а точніше ведуть запеклі бої за Бахмут.

І, на думку американської розвідки, з нинішнім потенціалом Росія не зможе розпочати новий великий наступ, а вважатиме «перемогою» заморожування конфлікту та закріплення на окупованих територіях України.

Цей четвертий сценарій – багаторічне затяжне протистояння без серйозних рухів лінії фронту – теж є небезпечним і доволі правдоподібним. Війна в такому разі триватиме роками, послаблюючи економічний та військовий потенціал України, яка, до того ж, була б під загрозою регулярних обстрілів. Міжнародна підтримка у такому разі також може ослабнути. А у Росії за такого сценарію буде час для мобілізації економіки та населення.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна не збирається затягувати війну, а тому планує завершити її вже цього року.

Зауважимо, глава держави наголосив, що дуже важливо не заморозити війну: Зеленський розповів, яким буде завершення війни в Україні.

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Теги: наступ перемога Україна війна Донбас окупанти росія

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