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Посол України у Ватикані розповів, як Україна змінила сценарій хресної ходи

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Посол України у Ватикані розповів, як Україна змінила сценарій хресної ходи
Хресна хода у Ватикані за участю українського хлопця (із жовто-блакитною хустиною на шиї)
фото: скрін із відео

«Росіянин же не скаже, що його батько приїхав до України вбивати…»

Цьогоріч на Хресній ході Євангеліє читав тільки хлопчик із України. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України при Святому престолі та Мальтійському ордені Андрій Юраш. 

Минулого року на Великдень відбулася абсурдна хресна хода у Ватикані за участі українки та росіянки. Цьогоріч ситуація повторилася, але вже із хлопцями – українцем із Маріуполя та росіянином, чий батько поїхав убивати українців і закономірно загинув. 

«Цього року, як і минулого, ми швидко відреагували на це неподобство. У підсумку торік дві жінки – українка та росіянка лише прочитали текст з Євангелія на одній зі станцій і все. До речі, як з’ясувалося потім, жодна з цих двох не була ані українкою, ані росіянкою. Хіба що тільки за місцем народження. Насправді обидві вже близько 20 років живуть в Італії та давно асимілювалися», – зауважив дипломат.

Цьогоріч із двох хлопців Євангеліє читав тільки один – українець. Щоправда, спершу хотіли провести два читання, за участі обох юнаків.

«Ми відреагували як годиться у такій ситуації. Тому і читання було лише одне. Росіянин же не скаже, що його батько приїздив до України вбивати наших дітей разом із батьками. Рівняти між собою їх не можна, бо батько українського хлоп’яти захищає свою Батьківщину, а цей (росіянин – ред.) прийшов як агресор і вбивця», – наголосив Юраш.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський знову закликав українців та росіян «помиритися». Раніше під час меси з нагоди Великодня понтифік помолився за мир для українців: втім, не забув він і про громадян держави-агресорки. Папа Римський не уточнював у промові, що саме Росія має зупинити війну, вивівши свої війська з України.

Додамо, що 7 квітня у Римі відбулася Хресна дорога. На ній Ватикан знову вирішив «помирити» жертву та агресора. Зокрема, планували, що на одній із зупинок хрест мали нести український і російський підлітки.

Як відомо, торік у Ватикані провели Хресну дорогу за участю жінок, одна з яких представляла Україну, а друга – Росію. Попри те, що з молитви прибрали слова про «братні народи», ця подія все одно обурила українців. Хресну ходу, яка відбулася вперше після дворічної перерви через пандемію, очолив Папа Франциск. Під час ходи хрест несли українка Ірина та росіянка Альбіна. Їм спеціально доручили нести хрест разом. Мовляв, на знак примирення.

Читайте також: Посол України у Ватикані: Папа продовжує сприймати Росію як заблудлу вівцю

Теги: Папа Римський Ватикан посол Андрій Юраш

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