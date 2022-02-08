Зеленському потрібно припинити радувати Путіна

Путіну слід нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні

Володимиру Олександровичу слід спрямувати свої зусилля на захист країни

Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін.

Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою.

А Володимиру Володимировичу – нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика «опікуватися» українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України.

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Джерело: блог Петра Порошенка

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