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    Радник Байдена назвав терміни вторгнення Росії в Україну

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    Джейк Салліван заявив, що Росія може вторгнутися в Україну протягом кількох днів або тижнів - Радник Байдена назвав терміни вторгнення Росії в Україну
    Джейк Салліван заявив, що Росія може вторгнутися в Україну протягом кількох днів або тижнів
    фото: Reuters

    Радник Байдена Салліван заявив про готовність РФ будь-якої миті вторгнутися в Україну

    Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван назвав терміни вторгнення Росії в Україну. Про це передає агентство Reuters.

    Джейк Салліван в ефірі телеканалу Fox News заявив, що вторгнення Росії в Україну може статися будь-якого дня.

    «Ми у вікні можливостей. Росія може здійснити військові дії проти України будь-якого дня, або ж це станеться через кілька тижнів, або ж Росія обере дипломатичний шлях», – припустив Салліван.

    Також наголошується, що в іншому інтерв'ю – телеканалу NBC – радник американського лідера зазначив, що вторгнення може розпочатися вже у понеділок, 7 лютого.

    «Ми вважаємо, що існує дуже велика ймовірність того, що Володимир Путін віддасть наказ про напад на Україну», – сказав він у програмі ABC «Цього тижня».

    Салліван обмовився, що Кремль може відстрочити вторгнення на кілька тижнів.

    Він також додав, що Москва може не лише анексувати Донбас, а й проводити кібератаки чи навіть розпочати повноцінну війну.

    До слова, американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки території Білорусі, на яких видно скупчення військ на кордоні з Україною.

    Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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    Теги: Росія Донбас США Путін наказ військові напад Пентагон уряд
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    Радник Байдена назвав терміни вторгнення Росії в Україну