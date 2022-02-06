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    Міноборони оцінило вірогідність ескалації на кордоні з РФ як низьку

    •  glavcom.ua
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    Резніков вважає, що нині немає значної загрози серйозного розгортання конфлікту - Міноборони оцінило вірогідність ескалації на кордоні з РФ як низьку
    Резніков вважає, що нині немає значної загрози серйозного розгортання конфлікту
    фото: glavcom.ua

    Українські військові працюють над нейтралізацією небезпек

    Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ймовірність серйозної ескалації конфлікту між Росією та Україною низька. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Вірогідність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватися як низька», – сказав Резніков.

    Військові сили України працюють над моделюванням різних сценаріїв та роблять усе можливе для нейтралізації загроз.

    Міністр оборони уточнив, що вже за чотири дні розпочнуться російсько-білоруські військові навчання, які заплановані до 20 лютого. Водночас Україна «робить все необхідне для контролю схожих ситуацій».

    «Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний раніше акцентував, що, починаючи з жовтня минулого року, вживаються необхідні заходи – і на рівні планування, і на рівні практичних навчань – на відсіч агресору», – наголосив Резніков.

    Резніков заявив, що ЗСУ планово та скоординовано діє для запобігання будь-яким провокаціям.

    Паралельно в країні ведеться підготовка сил територіальної оборони та проводяться навчання з оборонною зброєю, отриманою в рамках міжнародної допомоги.

    «Набирає обертів розгортання сил ТрО Збройних сил України. Відбувається велика кількість підготовчих заходів з громадянами. Ми маємо всю повноту інформації та реалістично оцінюємо ситуацію», – підсумував міністр.

    Нагадаємо, міністр оборони оцінив кількість російських військових біля кордонів.

    Також дружина міністра оборони розповіла про тривожну валізу їхньої родини.

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    Теги: ЗСУ міністр Міноборони військові навчання військові навчання Україна Олексій Резніков
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    Міноборони оцінило вірогідність ескалації на кордоні з РФ як низьку